Amazon e il buono sconto da 5 euro per il Black Friday: come ottenerlo e come funziona

Per il Black Friday 2022, che andrà in scena il 25 novembre 2022, Amazon ha pensato un buono di 5 euro per alcuni suoi clienti. Il buono sconto può essere riscattato ed utilizzato fino alle 23:59 del 14 Novembre 2022. Come si legge sulla pagina dedicata all’offerta su Amazon, il riscatto può avvenire solo da parte di coloro che sono stati invitati o dagli account che collegandosi al link in questione visualizzeranno il codice dedicato. Lo sconto può essere utilizzato solo sugli ordini idonei di almeno 15 Euro, dal 2 Novembre al 14 Novembre 2022: si tratta quindi di una promozione con vista Black Friday dal momento che il venerdì nero dello shopping andrà in scena il 25 novembre.

I termini per il buono sconto di Amazon

Per ottenere il buono sconto per il Black Friday, bisognerà rispettare questi determinati termini: