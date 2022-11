Sorteggio Champions ottavi: dove vederlo in diretta tv (e streaming) e a che ora

I tifosi di Napoli, Inter e Milan aspettano gli ottavi di Champions League mentre la Juventus, quarta squadra italiana presente alla fase a gruppi, è finita in Europa League. Il Napoli invece è riuscito a concludere al primo posto il suo gruppo di Champions e ora attende il sorteggio come i tifosi dell’Inter. Passa anche il Milan grazie alla vittoria in casa contro il Salisburgo nell’ultima partita. Ma ecco i dettagli sull’ora e il giorno del sorteggio.

Sorteggio Champions ottavi: dove e quando sarà trasmesso

Ecco la data e l’orario del sorteggio degli ottavi di finale della Champions League. Vediamo anche dove l’evento sarà trasmesso in diretta tv e streaming. Il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2022/23 si svolgerà lunedì 7 novembre alle ore 12:00 presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon.

Le gare di andata si svolgeranno il 14/15/21/22 febbraio, mentre il ritorno è in programma il 7/8/14/15 marzo; le partite inizieranno alle ore 21:00. L’evento godrà di un’ampia copertura televisiva. Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions potrà essere seguito in diretta televisiva su Canale 20 (in chiaro) e su Sky Sport24 per chi è in possesso di un abbonamento all’emittente satellitare.

Il sorteggio Champions sarà trasmesso, sempre in diretta e solo per chi è in possesso delle credenziali di accesso, tramite le app Sky Go, Dazn, Now Tv, Mediaset Infinity e Amazon Prime Video. Inoltre, l’evento potrà essere seguito anche tramite i canali ufficiali dell’Uefa.