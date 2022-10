Unieuro e sconti online per Halloween: ecco i prodotti in offerta fino al 30 ottobre 2022

All’Unieuro arrivano gli sconti per Halloween, che saranno validi fino al 30 ottobre 2022. Per esempio, il Lenovo IdeaPad 3 è disponibile a 599,90 Euro, in calo del 14% rispetto ai 699,90 Euro di listino. In offerta troviamo anche l’MSI Katana GF66, nella versione con processore Intel Core i7, SSD da 512 gigabyte e schermo da 15,6 pollici, che passa a 1499 Euro, in calo del 15% rispetto ai 1768,99 Euro di listino. Molto interessante anche il Lenovo Ideapad Flex 5, nel modello con 14 pollici, AMD Ryzen 5 ed SSD da 512 gigabyte, che passa a 649,90 Euro, rispetto ai 799,90 Euro precedenti.

Le altre offerte per Halloween di Unieuro

Tra gli smartphone, segnaliamo lo Xiaomi Redmi 10 con 3 gigabyte di RAM e memoria da 64 gigabyte, a 133,99 Euro, il 25% in meno rispetto ai 179,99 Euro di listino imposti dal produttore. Interessante anche l’OnePlus Nord 2T 5G, che viene proposto a 449,90 Euro, con un risparmio dell’11% rispetto ai 509,90 Euro di listino. Interessante anche lo sconto su OnePlus Nord N100, a 149,90 Euro rispetto ai 199 Euro di listino. L’iRobot Roomba i7, invece, passa a 499,90 Euro, il 28% in meno rispetto ai 699,90 Euro di listino.

Per la parte musicale, il sintetizzatore della Yamaha Remie digitale 37 di colore bianco, disponibile a 59,99 euro invece che 79,99 euro. Il frigorifero della Samsung, Doppia Porta Serie 5000 RT35K5530S8/ES, passa a 749 euro invece di 999 euro. Sempre per i frigoriferi, l’Hotpoint HA70BE 72 Xcon congelatore Libera installazione 462 L E Acciaio inossidabile, a casa vostra per 699 euro invece che 1.199 euro. Per la lavatrice, l’Hotpoint H8 W046WB IT Caricamento frontale 10 kg 1400 Giri/min A di colore bianco, disponibile a 599 euro invece che 979 euro.

Sempre tra le lavatrici, la Whirlpool FFB 9258 CV IT Caricamento frontale 9 kg 1200 Giri/min B di colore bianco, vostra a 419 euro invece che 629 euro. Della stessa marca, la W8 W946WR IT con Caricamento frontale 9 kg 1400 Giri/min A di colore bianco, disponibile a 679 euro piuttosto che 1,049 euro. Insomma, vedendo i prezzi, Unieuro ha pensato di fare un grande regalo ai propri clienti.