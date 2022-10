Atti vandalici nella scuola Arangio Ruiz all’Eur: estintori manomessi e finestre rotte

Distrutte 55 finestre all’istituto tecnico commerciale Arangio Ruiz, in viale Africa all’Eur. La scuola è stata oggetto di atti vandalici nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 ottobre. Ignoti sono riusciti ad entrare nell’Istituto e hanno manomesso gli estintori per distruggere 55 finestre.

Atti vandalici nella scuola Arangio Ruiz all’Eur: rotte 55 finestre

Le scuole ancora protagoniste di atti vandalici. Dopo i furti all’Istituto Comprensivo Anzio V adesso è una scuola dell’Eur ad essere presa di mira. Questa notte dei malviventi si sono intrufolati nell’istituto tecnico di viale Africa e hanno distrutto circa 55 finestre in plexiglass. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.

Disagi per gli studenti: saltano le lezioni, orari spostati

La parte peggiore ricade sugli studenti: le lezioni non si sono potute tenere con regolarità. A causa delle finestre rotte e degli estintori manomessi, alcune classi sono entrate dopo e altre sono uscite prima. Sono state recuperate alcune stanze organizzandole per contenere banchi e studenti. La scuola rimane aperta ma finché le finestre non verranno riparate sarà necessario alternare le classi nelle aule. I giorni che gli studenti e le studentesse perderanno, saranno recuperati a fine anno scolastico.

Nel frattempo i poliziotti dovranno visionare le immagini delle telecamere della zona per individuare gli autori del reato. A chiarire la loro identità sarà la Polizia, che indaga sul caso.