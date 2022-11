Black Friday da MediaWorld: rimborso fino a 200 euro per acquistare una tv

È ancora disponibile l’offerta del Black Friday 2022 di Mediwaorld che fino al 23 novembre 2022 permette di ottenere un rimborso di 200 Euro sull’acquisto di un nuovo TV, dando dietro però un televisore usato.

Il Black Friday di MediaWorld

Come leggiamo sul sito web ufficiale della promozione Mediaworld, ciò che bisogna fare è acquistare una TV in promozione al prezzo minimo di 349 euro presso uno dei punti vendita Mediaworld sparsi sul territorio italiano o sul sito web ufficiale della catena entro il 23 Novembre 2022. A questo punto è necessario inviare una TV funzionante idonea per ricevere il rimborso, inoltrando la richiesta entro 15 giorni dalla data d’acquisto.

Mediaworld provvederà ad inviare un riscontro entro 3 giorni lavorativi: in questo lasso di tempo la catena di distribuzione farà sapere se la richiesta è stata approvata. In caso di risposta positiva, provvederà ad organizzare il ritiro del vecchio TV entro 10 giorni lavorativi. La catena valuterà il TV e la controllerà, dopo di che provvederà ad inviare il valore di valutazione direttamente sul conto corrente bancario entro 30 giorni dalla convalida della richiesta. La vecchia TV per essere idonea deve essere a schermo piatto, completamente funzionante, non danneggiata e dotata di piedistallo e telecomando originale. Sono esclusi i tv a tubo catodico e quelli con ricevitore analogico.