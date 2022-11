Black Friday 2022, tutti i volantini con le offerte: da Amazon a Mediaworld

Il Black Friday del 2022 è alle porte, con importanti offerte da parte di Amazon e Mediaworld. I due importanti store di elettrodomestici ed elettronica, sono pronti a fare sconti vertiginosi sui propri prodotti, proprio per invogliare la propria clientela più affezionata, e non solo, a venire a comprare alla fine del mese di novembre. Tante le offerte disponibili, su elettrodomestici, videogames e soprattutto i sempre più utili smartphone.

Le offerte di Amazon e Mediaworld

Per quello che concerne Mediaworld, per i telefoni offre un Samsung Galaxy A23 5G, 128 GB di colore nero, a 239,99 euro. Per i computer, un ACER Aspire 3 A315-56-312X, 15,6 pollici, processore Intel® Core™ i3, INTEL UHD Graphics, 8 GB SSD da 256 GB e di colore nero, in offerta a 349,00 euro. Per i televisori, un LG UHD 4K 55UQ75006LF 2022 TV LED, 55 pollici, UHD 4K, No in offerta a 426 euro. Sugli elettrodomestici, un forno BOSCH HBA334BR0J classe A lo porti a casa con l’offerta a 329,00 euro.

Per Amazon, invece, sui pc troviamo un Jumper Notebook 14 Pollici, PC Portatile Windows 11, 12GB RAM 256GB SSD ROM, 1920 × 1080 FHD, Bluetooth, WiFi, HDMI con Webcam, per il prezzo abbordabilissimo di 269,99 euro. Per i tablet, anche molto utile agli studenti per studiare, uno Xiaomi Compatible Pad 5 6GB 128GB Wi-Fi Cosmic Gray in offerta a 334,00 euro. Per gli zaini, sempre dedicati agli studenti, troviamo uno zainetto della Itaca di colore fucsia a 22,99 euro. Sui giochi, troviamo per il Nintendo Switch il videogame “Switch Lego Jurassic World”, dato in offerta a 23,61 euro.

Sempre per i videogames, per il Nintendo Switch troviamo “Team Sonic Racing 30th Anniversary Edition” a 29,99 euro. Per i mouse da pc, troviamo l’Hyperx Pulsefire Haste, Mouse Per Il Gaming, 59G, Bianco/Rosa, ‎12.45 x 6.6 x 3.81 cm; 77.11 grammi a 56,60 euro. Poi, per la Playstation 4, quindi un po’ antiquato come gioco, troviamo “The Dark Pictures: Little Hope” a soli 20,48 euro.