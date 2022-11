Black Friday 2022, le migliori offerte MediaWorld: tutti gli sconti

Il Black Friday è ormai alle porte. Ma non si tratta solamente di una giornata specifica, come nell’idea originaria della promozione prevista per il mese di novembre. Con il tempo il marketing ha deciso di ricamarci su, e quindi il semplice venerdì nero, si è esteso diventando un’intera settimana. Negli ultimi anni, di fatto, si parla sempre della settimana del Black Friday: sette giorni – in alcuni casi anche dieci – dedicati completamente allo svuotamento dei magazzini con prezzi stracciati ed offerte davvero da capogiro. Amazon e Unieuro, di solito, in questo periodo la fanno da padroni, con le le loro offerte sensazioni su migliaia di prodotti tecnologici hi-tech e non solo. Ma non sono gli unici distributori ad avere una grossa fetta di pubblico, clienti e mercato, perché anche Mediaworld non è da meno, con le sue strepitose offerte che già iniziano a circolare sul web proprio in questi giorni. Quanto dura il Black Friday 2022? Tutte le offerte Amazon e Unieuro

Il Black Friday targato Mediaworld

Per quest’anno 2022, ecco che MediaWorld sta puntando sull’ironia soprattutto nella sua campagna personale per le promozioni in vista del Black Friday 2022. Non a casa, per le sue pubblicità ha scelto proprio il volto di Frank Matano, subito dopo il termine del primo round di marketing previsto con il Single’s Day. Ora le offerte, però, si rinnovano e rimangono attive fino al 16 novembre 2022 (il precedente termine era fissato per il 9 novembre 2022). E, non a caso, proprio sul portale ufficiale di MediaWorld si legge che “continuano le vere vere vere ma davvero vere offerte“. C’è solo da scommettere su cosa si inventerà per le prossime settimane la nota catena di distribuzione. Ma, comunque, mettendo da parte momentaneamente l’ironia, sulla pagina dedicata alle offerte Mediaworld per questo Black Friday, ci sono davvero tanti elementi in evidenza, tutti da scoprire. Dagli smartphone di ultima generazione agli smartwatch, passando anche per notebook, PC, TV, PC e molto altri per la casa, come asciugatrici, lavatrici, tablet, droni, frigoriferi e chi più ne ha più ne metta. Tutte le offerte sono consultabili cliccando direttamente QUI.