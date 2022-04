Blanco, prosegue il ‘Blu Celeste Tour’: sold out le date del 10 e dell’11 aprile a Roma

Prosegue il ‘Blu Celeste Tour’ di Blanco. Un’onda di successo sta travolgendo il giovane vincitore di Sanremo che lo scorso febbraio, insieme a Mahmood, ha trionfato sul palco dell’Ariston con il brano ‘Brividi’.

Sold out gli spettacoli A Roma del 10 e dell’11 aprile

‘Brividi’ è stato certificato triplo disco di platino e con il successo ottenuto per l’album d’esordio “Blu Celeste” — certificato quattro volte disco di platino — Blanco prosegue il Blu Celeste Tour con due spettacoli sold out il 10 e 11 aprile 2022 a Milano presso l’Atlantico di Roma in Viale dell’Oceano Atlantico, 271D a partire dalle ore 19.

Prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, il Blu Celeste Tour, ha già totalizzato oltre 300mila venduti, rendendo ormai il giovane Blanco un fenomeno inarrestabile.

L’enorme successo del tour ‘Blu Celeste’ di Blanco

Il tour prenderà il via da Padova con due esibizioni live sold out durante le quali BLANCO porterà live tutti i suoi più grandi successi e il suo album d’esordio “Blu Celeste” che ha totalizzato 650 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e 160 milioni di view su YouTube.

Il Blu Celeste Tour, a distanza di pochissime ore dalla messa in vendita, ha polverizzato tutti i biglietti delle nuove date estive che sono state aggiunte a quelle nei club, anch’esse già tutte sold out dal giorno di annuncio.

Per il suo Tour d’esordio, Blanco si avvale della collaborazione di Fabio Novembre, che firma il progetto del palco.

Calendario Club

Domenica 3 APRILE 2022 – PADOVA, GEOX SOLD OUT

Lunedì 4 APRILE 2022 – PADOVA, GEOX SOLD OUT

Mercoledì 6 APRILE 2022 – MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Giovedì 7 APRILE 2022 – MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Domenica 10 APRILE 2022 – ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Lunedì 11 APRILE 2022 – ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Mercoledì 13 APRILE 2022 – TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Giovedì 14 APRILE 2022 – TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Mercoledì 4 MAGGIO 2022 – FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Giovedì 5 MAGGIO 2022 – FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Giovedì 19 MAGGIO 2022 – NAPOLI, CASA DELLA MUSICA SOLD OUT

Domenica 22 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT

Lunedì 23 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT

Venerdì 27 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT

Sabato 28 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT



Calendario estivo

Sabato 18 GIUGNO 2022 – LOCARNO, CONNECTION FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 24 GIUGNO 2022 – GENOVA, GOA BOA_THE NEXT DAY SOLD OUT

Sabato 2 LUGLIO 2022 – PAESTUM (SA), MaCo FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 8 LUGLIO 2022 – FERRARA, SUMMER VIBEZ FESTIVAL SOLD OUT

Sabato 9 LUGLIO 2022 – ALBA (CN), COLLISIONI FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 15 LUGLIO 2022 – UDINE, VILLA MANIN SOLD OUT

Domenica 17 LUGLIO 2022 – L’AQUILA, PINEWOOD FESTIVAL SOLD OUT

Giovedì 21 LUGLIO 2022 – LUCCA SUMMER FESTIVAL – MURA DI LUCCA SOLD OUT

Sabato 23 LUGLIO 2022 – SERVIGLIANO (FM), NOSOUND FEST SOLD OUT

Mercoledì 27 LUGLIO 2022 – ROMA, ROCK IN ROMA SOLD OUT

Giovedì 28 LUGLIO 2022 – ROMA, ROCK IN ROMA SOLD OUT

Sabato 30 LUGLIO 2022 – CATANIA, VILLA BELLINI SOLD OUT

Domenica 31 LUGLIO 2022 – CATANIA, VILLA BELLINI SOLD OUT

Mercoledì 3 AGOSTO 2022 – MATERA, SONIC PARK MATERA SOLD OUT

Giovedì 4 AGOSTO 2022 – GALLIPOLI (LE), PARCO GONDAR SOLD OUT

Sabato 6 AGOSTO 2022 – CATTOLICA (RN), ARENA DELLA REGINA SOLD OUT

Venerdì 12 AGOSTO 2022 – OLBIA, RED VALLEY FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 16 SETTEMBRE 2022 – MILANO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO SOLD OUT

Sabato 17 SETTEMBRE 2022 – MILANO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO SOLD OUT

Credits foto: Manuel Grazia