Maneskin, il concerto al Circo Massimo è già sold out: venduti oltre 70mila biglietti

A tre mesi dal concerto, la data del Circo Massimo è già sold out. La band romana più acclamata del momento continua a raccogliere i frutti del proprio successo registrando il tutto esaurito anche a distanza di diversi mesi dall’evento ufficiale. Stiamo parlando dei Maneskin, rock band che sta spopolando in Europa ma non solo.

Leggi anche: Maneskin, dall’Eurovision agli American Music Awards: con quale canzone gareggiano e quando vederli

Maneskin, sold out il concerto del Circo Massimo

Il concerto che la rock band terrà al Circo Massimo il prossimo 9 luglio è altamente rappresentativo del successo che ha trovolto i 4 ragazzi nel corso di pochi mesi. L’evento musicale è infatti parte di una serie di concerti che il gruppo terrà in Italia, Europa e Stati Uniti. Sono oltre 70mila i biglietti venduti per il concerto dei Maneskin al Circo Massimo, cifre da capogiro che segnano il loro inarrestabile successo.

Previsto per il prossimo 9 luglio, sarà uno degli eventi musicali con maggior pubblico ma non sarà l’unico in Italia. Gli appuntamenti dei quattro talentuosi ragazzi previsti per il 2022 saranno tre: il 28 aprile all’Arena di Verona — anche questo sold out — il 23 giugno allo stadio comunale G.Teghil di Lignano Sabbiaodoro e infine l’attessissima tappa nella Capitale.

Nel 2022 il primo tour mondiale dei Maneskin

Durante l’estate la band sarà poi protagonista di importanti festival internazionali come il live a Coachella passando per il Rock Am Ring & Rock Im Park, il Reading & Leeds Festival e il Lollapalooza. Un anno importante il 2022 per i quattro ragazzi che segna anche l’inizio del loro primo tour mondiale, il ‘Loud kids tour’ — 53 concerti per 23 date estive — che come accennato, farà tappa nei principali club e palasport del Nord America, dell’Europa e dell’Italia.