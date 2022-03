Bonus gomme fino a 200 euro: l’incentivo per l’acquisto di pneumatici nuovi

Bonus gomme: sta per arrivare un nuovo incentivo, inserito nel DL Energia. Il sussidio prevede un aiuto per chi vuole acquistare pneumatici nuovi con classe A o B. Ciò è stato fatto per il trasporto su strada e con l’intenzione di ridurre le emissioni di CO2.Tale bonus è stato inserito in un fondo di 20 milioni di euro: esso è atto alla concessione per l’acquisto di quattro pneumatici di classe C, ovviamente fino a esaurimento. Ricordiamo che i buoni non sono cedibili, non rientrano nel reddito imponibile e sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2022.

Bonus gomme: ecco perché

Ma come funziona? Molto semplice: nel momento in cui si acquistano dei pneumatici di classe A o B il gommista può richiedere il rimborso del valore del buono entro 120 giorni dall’emissione dello scontrino o fattura. Tale proposta è rivolta ai nuovi pneumatici di Classe C1 dei veicoli facenti parte della categoria M1 (ovvero trasporto fino a otto passeggeri più il conducente). Perché prendere una gomma A o B? Perché consente di risparmiare dal 5 al 7% del carburante e gli spazi di frenata sono ridotti fino al 30%.

La nuova etichettatura

Era il 1 maggio 2021 quando entrò in vigore una nuova etichettatura degli pneumatici (Reg. UE 2020/740): in essa è evidenziata l’efficenza di ogni gomma. Su tale nuova etichettatura si trova un QR Code che permette di accedere al database europeo “European Product Registry for Energy Labelling”. In tal modo si posso avere informazioni estremamente dettagliate su ogni pneumatico.

