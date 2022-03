Bonus Pubblicità 2022: cos’è, come funziona e come fare richiesta

Bonus Pubblicità: scopriamo insieme cos’è e come funziona, come presentare la domanda e tutto ciò che è importante sapere al riguardo. Per prima cosa è necessario tenere a mente che la richiesta potrà essere presentata a partire da oggi, martedì 1° marzo 2022 fino alla fine del mese, ovvero il 31 marzo. Ma entriamo meglio nel dettaglio.

Bonus Pubblicità: che cos’è

Per prima cosa chiariamo cos’è il Bonus Pubblicità: si tratta della possibilità di ricevere il 50% di quanto investito su quotidiani e periodici sia cartacei che on-line. Ma ciò vale anche per le emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Come ottenerlo

Ora vediamo cosa serve per poter accedere al bonus: bisogna inviare la domanda attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Per prima cosa è necessario andare nell’area riservata, quindi accedere a “Servizi per”, poi “Comunicare”. Serve lo SPID, il Sistema Pubblico Di Identità Digitale oppure la CNS, Carta Nazionale Dei Servizi o, ancora la CIE, Carta D’Identità Elettronica. Ecco quanto riportato dal sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria:

dal 1° al 31 marzo

per il quale si chiede l’agevolazione: è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato; dal 1° al 31 gennaio successivo: i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

