Bucato bianco e immacolato con 1 solo cucchiaio di questo in lavatrice

Ci sono volte in cui nonostante si segua con attenzione le istruzioni di lavaggio, il bucato in lavatrice rimane macchiato. Ecco come risolvere i problema con un unico prodotto.

Oggi il nostro stile di vita si è fatto sempre più frenetico, e con poco tempo a disposizione l’uso degli elettrodomestici risulta fondamentale per ottimizzare le ore a disposizione. Tra questi, di sicuro la lavatrice è uno dei più usati, poiché ci permette di risparmiare tempo, ficcando dentro al suo cestello tutto il bucato accumulato, limitandoci a stenderlo una volta finito il ciclo di lavaggio, di solito dopo 2/3 ore, considerando anche la centrifuga.

Inoltre, oggi tendiamo a preferire cicli brevi e temperature più basse, proprio per evitare inutili sprechi di energia, considerando quanto costi l’elettricità da qualche mese a questa parte. Può capitare, tuttavia, di accorgerci che i nostri vestiti o magliette non sono puliti come avevamo desiderato, nonostante il passaggio in lavatrice. In questo caso può rivelarsi fondamentale l’utilizzo di un prodotto che abbiamo tutti nella nostra dispensa di casa.

Come avere un bucato splendente in lavatrice utilizzando un solo prodotto

Tra i prodotti che utilizziamo normalmente per pulire i nostri abiti in lavatrice, troviamo il detersivo liquido o in polvere e l’ammorbidente. Di solito si preferisce il detergente liquido, in quanto tende a lasciare meno residui rispetto al corrispettivo in granuli, quindi se vogliamo un bucato profumato e morbido utilizziamo anche il prodotto apposito. A volte, quando mettiamo capi bianchi, aggiungiamo anche la candeggina, per renderli splendenti. A lungo andare, tuttavia, tende a ingrigire i tessuti, facendoli apparire vecchi e rovinati.

A venirci in soccorso, in questo caso, sono come al solito i cosiddetti “rimedi della nonna“, grazie ai quali possiamo risolvere il problema del bucato macchiato o rovinato, rendendolo di nuovo splendente. Il limone, oltre ad essere un prodotto che usiamo spesso e volentieri in cucina, per insaporire i nostri piatti, è anche uno sbiancatore naturale. In questo caso sarà sufficiente spremerne uno e poi filtrarlo con un colino, versandone il succo direttamente nella parte riservata all’ammorbidente.

Altro prodotto che fa miracoli è poi il bicarbonato di sodio, la polvere che di solito utilizziamo per disinfettare frutta e verdura o utilizziamo come digestivo. Ebbene, mezza tazza di esso nel cestello renderà i nostri capi perfetti e più bianche che mai.