Buon 1 Gennaio 2023: frasi, immagini animate e GIF da inviare su WhatsApp per gli auguri di Buon Anno Nuovo

Buon 1 Gennaio 2023. Il nuovo anno è arrivato e dopo aver festeggiato il Capodanno 2022 ci prepariamo a vivere al meglio questi nuovi 365 giorni. Nella speranza che sia un anno migliore per tutti. Per augurare a tutti i nostri contatti WhatsApp un buon anno nuovo abbiamo raccolto in questo articolo le migliori frasi per un felice 2023: frasi divertenti, aforismi e citazioni famose da inviare su WhatsApp ad amici, parenti e colleghi. Il primo Gennaio 2023 è una giornata importante, la prima dei trecentosessantacinque giorni che segneranno questo nuovo anno e per celebrare l’arrivo del nuovo anno abbiamo deciso di raccogliere le migliori frasi, immagini animate e GIF da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare buone feste e buon principio.

Auguri di fine anno e inizio anno nuovo: le migliori frasi da mandare su WhatsApp per Capodanno 2023

Frasi Auguri Buon 1 Gennaio 2023 da mandare su WhatsApp

Vediamo dunque qualche proposta originale (ma anche divertente) da cui prendere spunto per i nostri messaggi. Un modo facile e veloce per dimostrare il nostro affetto a coloro a cui vogliamo bene.

Ti auguro che in questo nuovo anno ti proteggano tre Angeli: Amore, fortuna e felicità. Se tre non bastano, il quarto, Angelo dell’amicizia, sarà sempre pronto a sorreggerti in ogni momento. Cercalo pure in me ed io ci sarò sempre.

Mai più sperata fu la normalità…quella di prima. Che immagino e spero migliore di come l’avevamo costruita. Auguri di cuore. Ne abbiamo bisogno tutti.

Questo è il momento giusto per lasciarti alle spalle ogni delusione dell’anno passato. Nuova pagina, nuove sfide, nuovi obiettivi. A patto che a me conservi un posto nel tuo cuore come sempre! Buon anno nuovo!

Anche se abbiamo perso delle persone importanti in questo 2022, esse saranno sempre presenti nei nostri cuori anche nel 2023, con tutto l’amore possibile. Buon Anno Nuovo!

Ti auguro un 2023 ricco. Se fai due conti e addizioni il piacere, sottraendo il dolore, moltiplicando la felicità e dividendo l’amore con le persone a te più care, il nuovo anno non potrà che essere speciale. Buon Anno Nuovo!

Un nuovo Anno sta per arrivare: sii felice, non sprecare nessun momento, è prezioso. Festeggia con chi ami il Capodanno 2023 e preparati a vivere un anno Super! I migliori Auguri di Buon 2023.

Il 2022 è in pensione. Beato lui che può andarci. Tanti auguri!

Seneca diceva: “Vivi ogni giorno della tua vita come se fosse l’ultimo”. Io ti dico: “Vivi ogni giorno della tua vita come se fosse il primo”. Tanti auguri per questo nuovo anno.

In ogni bollicina del tuo brindisi ho nascosto tutti i miei auguri frizzanti, briosi e leggeri per augurarti un capodanno davvero eccezionale.

Buon Anno Nuovo 2023: frasi, immagini, GIF animate e video da inviare su WhatsApp

Frasi belle da mandare il 1 Gennaio 2023

Ma non finisce qui. Di seguito ecco altre proposte per comporre i vostri messaggi su WhatsApp – o magari per gli altri social come Instagram o Messenger – quando mancano davvero pochissimi minuti alla mezzanotte.

Il mio augurio per Te per l’anno nuovo: Ottimo inizio a Gennaio, Amore per Febbraio, Pace per Marzo, Nessuna preoccupazione per Aprile, Divertimento a Maggio, Gioia da Giugno a Novembre, Felicità a Dicembre. Tanti Auguri per un meraviglioso anno!

Lascia alle spalle i cattivi pensieri, metti da parte i giorni più duri, c’è sempre un domani migliore di ieri. Felice anno nuovo e tantissimi auguri di un felice anno nuovo!

Al 2022 invidio il fatto che potrà andare in pensione dopo soli 12 mesi. Auguri a tutti i lavoratori!

Possa questo nuovo anno presentare molte opportunità sulla tua strada, farti esplorare ogni gioia, trasformare i tuoi sogni in realtà e tutti i tuoi sforzi in grandi risultati. Buon Anno Nuovo!

Ogni fine è solo un nuovo inizio. Vedrai che il 2023 sarà un anno ricco di soddisfazioni. Con coraggio, fiducia ed impegno, otterrai tutto quello che desideri. Tanti Auguri di Buon 1 Gennaio 2023!

Capodanno 2023, le migliori frasi e immagini divertenti da inviare su Whatsapp ad amici e parenti