Buon 1 maggio: le migliori frasi e immagini da inviare oggi per la festa dei lavoratori

Primo Maggio. Ci siamo, manca ormai poco: domenica prossima è il primo maggio, la Festa del Lavoro, e come ogni anno tutti i lavoratori si riuniscono per ricordare che il lavoro è un diritto per tutti e un requisito imprescindibile per il raggiungimento della felicità. La nostra stessa Repubblica è fondata su di esso, come recita la Costituzione. Lavorare è un diritto, prima ancora che un dovere civico verso sé stessi e la collettività sociale.

Il lavoro è un diritto perché necessario alla felicità

Fin troppo spesso, però, nel nostro Paese, questo diritto viene negato, e fin troppo spesso il lavoro si tramuta anche in sfruttamento. Sono tempi difficile, le crisi non mancano, e tra questa anche il forte precariato che colpisce soprattutto i giovani di queste generazioni. Un giorno di consapevolezza e di lotta. Noi della redazione abbiamo selezionato per voi una serie di frasi ed aforismi per poter celebrare al meglio questo giorno e approfondire il senso di questa importantissima ricorrenza.

Le migliori frasi da inviare oggi per la festa del lavoro