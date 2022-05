Festa dei lavoratori, frasi e immagini da inviare il 1 maggio

Buon 1° maggio a tutti e buona festa ai lavoratori, a tutti quelli che oggi possono ringraziare i predecessori, quelli che hanno lottato per i diritti. E che hanno fatto in modo che oggi il lavoro sia ‘diverso’, seppur ci sia ancora tanto da fare. Volete inviare degli auguri ai colleghi e non sapete come? Noi de Il Corriere della città abbiamo stilato un elenco di frasi, simpatiche e divertenti.

Festa dei lavoratori: gli auguri più belli da mandare

Oggi è il 1° maggio, la festa dei lavoratori! Scrivo a te che sei sempre stato un gran e onesto lavoratore. Ti auguro di trascorrere una bellissima giornata.

Lavoriamo tutto l’anno….ma almeno il primo maggio! Tanti auguri a te.

E con questo smart working, direi che un brindisi possiamo farlo anche ai computer!

Questa è la nostra festa: la festa di chi ogni giorno si alza dal letto e va a lavorare, di chi cerca di fare il massimo, rimanendo umile e pieno di passione. Tanti auguri ai miei colleghi, ai miei amici, a tutti i lavoratori.

Per questo primo maggio vi auguro una giornata di serenità: ricca di gioia e in compagnia dei vostri amici più cari (Magari per un giorno i colleghi lasciateli a casa propria).

Il Primo maggio non è un giorno qualunque, perché è il giorno di quelle persone che sono straordinarie: i lavoratori. Buona festa del lavoro!

A chi ha un lavoro…e a chi lo sta cercando! Buon 1° Maggio.

Ti faccio i più sentiti auguri per la festa del lavoro…in smart working!

Bisogna lavorare ed osare, se si vuole vivere veramente. (V. Van Gogh)

Le grandi occasioni vengono perse dalla maggior parte della gente perché sono vestite in tuta e assomigliano al lavoro (T. Edison)

