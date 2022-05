Festa del lavoro, aforismi e citazioni famose da inviare il 1 maggio

Buon Primo Maggio! Oggi è una festa importante per tutti i lavoratori di tantissimi paesi del mondo. In questa giornata si ricorda il sacrificio e l’impegno dei movimenti sindacali che, grazie alle loro battaglie, hanno portato al raggiungimento di obiettivi sociali ed economici che oggi ci permettono tanti privilegi. Ricordare il passato è un modo per capire il presente e affrontare meglio il futuro, ecco perché abbiamo pensato a delle frasi celebri che possono omaggiare il valore del nostro tempo.

Tutti gli aforismi più belli da leggere e condividere