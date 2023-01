Buon Anno Nuovo 2023, le migliori frasi da inviare il 31 dicembre e il 1 gennaio

Buon anno nuovo a tutti e che il 2023 sia davvero migliore. Manca davvero pochissimo al nuovo anno: dobbiamo dire addio al 2022 e accogliere a braccia aperte il 2023, con la speranza, come ci auguriamo sempre, che sia migliore, felice e sereno per tutti. Come sempre, infatti, siamo soliti fare un resoconto di quello che è stato, di come i 12 mesi ci abbiano cambiato. E di come ci abbiano stravolto la vita. Ora, però, dobbiamo guardare al futuro e siamo certi che quasi tutti stanno cercando frasi carine, simpatiche e divertenti da inviare ad amici e parenti per augurare un buon anno nuovo. Siete pronti a sorprendere? Noi de Il Corriere della Città abbiamo pensato di riportare qui una serie di frasi per augurare buon anno nuovo, per sentirci tutti vicini.

Capodanno 2023, i migliori messaggi di auguri per l’anno nuovo da mandare su WhatsApp e Facebook

Le frasi più belle per augurare buon anno nuovo

Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora! (Johan Wolfgang von Goethe)

C’è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera (Henry David Thoreau)

Spero che tu ottenga tutto quello che desideri, te lo meriti! Buon 2023!

Buon anno! Ciò che sta arrivando è meglio di ciò che è andato (Proverbio arabo)

Non indugiare sul passato; non sognare il futuro, concentra la mente sul momento presente. (Buddha)

Se vuoi essere felice, sii felice. Buon 2023! (Lev Tolstoj)

Ti auguro con tutto il cuore 12 mesi di felicità, 52 weekend di serenità, 265 giorni d’amore, 8760 ore di fortuna, 525.600 minuti di successo, 31.536.000 secondi di amicizia. Buon anno!

Cambia la tua vita oggi. Non scommettere sul futuro, agisci subito, senza indugio (Simone de Beauvoir)

Non c’è niente come un sogno per creare il futuro (Victor Hugo)

Non sei mai troppo vecchio per fissare un altro obiettivo o per sognare qualcosa di nuovo (C.S Lewis)

Buon anno, sei il mio ultimo pensiero del 31 dicembre e il primo del 1° gennaio!

3,2,1 Auguri e buon anno nuovo!

Le frasi famose

Ecco, invece, alcune frasi famose e celebri per stupire tutti:

L’obiettivo del nuovo anno non dovrebbe essere quello di avere un nuovo anno. Piuttosto dovremmo avere una nuova anima e un nuovo naso, piedi nuovi, una nuova spina dorsale, nuove orecchie e nuovi occhi (Gilbert Keith Chesterton)

Il capodanno è il compleanno di tutti! Auguri (Charles Lamb)

Non sarebbe un anno nuovo se non avessi dei rimpianti (William Thomas)

Mi auguro soltanto di mantenere quello che ho, al nuovo anno non ho da chiedere niente di più (Friedrich Hebbel)

Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno è il giorno più bello dell’anno (Ralph Waldo Emerson)

Amo gli inizi. Se fossi il responsabile dei calendari, ogni giorno sarebbe il 1 gennaio (Jerry Spienlli)

La cosa migliore del futuro è che arriva solo un giorno alla volta (Abraham Lincoln)

Immagini e gif da inviare per augurare buon 2023

Per stupire i vostri cari nel giorno di Capodanno 2022 abbiamo realizzato uno speciale con tutte le migliori frasi e immagini da scaricare e condividere all’interno delle conversazioni WhatsApp. Gli stessi contenuti (scatti, GIF animate, adesivi e video) possono essere condivisi anche su Facebook o inviati su Messenger ed altri social network come Instagram o Twitter. Tutto pur di sorprendere perché a volte basta un messaggio carino, un pensiero per scaldare il cuore.