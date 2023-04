Buon Giovedì Santo, frasi, immagini e aforismi da inviare oggi 6 aprile 2023

Si avvicina la Pasqua, una delle ricorrenze più importanti dell’anno. In molti, all’approssimarsi di questa giornata di festa, ne approfittano per inviare ad amici, conoscenti, o colleghi di lavoro messaggi di auguri. Ma non c’è soltanto la domenica di Pasqua: sì perché in realtà ogni giorno di avvicinamento alla data cerchiata in “rosso” – che quest’anno cade il 9 aprile 2023 – ci sono altri appuntamenti da ricordare. Ad esempio il giovedì Santo: ecco allora qualche idea per comporre i vostri testi da inviare poi su WhatsApp e Instagram.

Frasi Buon Giovedì Santo 2023, aforismi e citazioni da inviare oggi su WhatsApp

Vediamo allora qualche consiglio utile. Vi ricordiamo come sempre che si tratta soltanto di spunti e che vale sempre la pena aggiungerci un pizzico del nostro per rendere ancora più speciali i nostri messaggi per augurare Buon giovedì Santo.

Frasi Religiose Buon Giovedì Santo, perché si festeggia, significato

Ricordiamo però che principalmente il giovedì Santo è una ricorrenza religiosa, festeggiata dalla Religione Cattolica. Si tratta dell’ultima cena di Gesù prima di morire: la Chiesa colloca questo evento sempre di Giovedì, da qui per l’appunto la denominazione “Santo”, in modo da far ricadere poi la Pasqua di Domenica. Ad ogni modo per celebrare la ricorrenza perché non prendere spunto da qualche frase della Bibbia magari di Gesù? Ecco ad esempio uno dei brani che può essere utilizzato nei vostri messaggi.

Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto.

Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri».

Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi».