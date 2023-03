Papa Francesco, niente Messa delle Palme per il Santo Padre: celebrerà il cardinal Sandri. Niente messa pasquale per il Papa, in un evento che diventerà storico. L’infezione respiratoria, infatti, costringerà il Santo Padre a massimo riposo per qualche settimana. Una decisione dei medici, che soprattutto valutano le problematiche di salute di sua Eminenza e soprattutto l’età avanzata. Al suo posto, celebrerà il cardinal Leonardo Sandri, vice decano del Collegio cardinalizio.

Papa Francesco salta la messa delle Palme

Dal Vaticano, quindi, è arrivato il “piano B” viste le condizioni di salute del Santo Padre. E’ stato lo stesso cardinal Sandri a dare la notizia di questa iniziativa, prendendo la grande responsabilità delle celebrazioni per i riti pasquali. Così lo stesso cardinale racconta questa scelta all’Ansa, in vista di domenica prossima: “Sì, certamente, posso confermare che domenica celebrerò la messa delle Palme: sono stato avvertito già lunedì scorso dal maestro delle Cerimonie pontificie che i riti della Settimana Santa sarebbero stati celebrati ognuno da un cardinale, e a me hanno richiesto la Domenica delle Palme”.

Prosegue il cardinal Leonardo Sandri, anche lui argentino come il Santo Padre: “Mi auguro naturalmente che il Papa si rimetta e possa presiedere le liturgie come avvenuto in altre occasioni, pur essendoci un cardinale che officiava all’altare”. Si mette ufficialmente in atto il “piano alternativo” per le celebrazioni della Settimana Santa, in condizioni che sono state stravolte dall’improvviso problema di salute – e conseguente ricovero presso il Policlinico Gemelli – di Papa Francesco.

Le celebrazioni del cardinal Sandri

Il cardinal Leonardo Sandri, oltre alla Messa della Domenica delle Palme, sarà impegnato anche con le celebrazioni della Coena Domini di giovedì, la via Crucis del Colosseo del venerdì santo e vari riti della Pasqua. In tal senso, a LaPresse il cardinale Giovanni Battista Re spiega il famoso ‘piano B’ del Vaticano: “Abbiamo distribuito le varie celebrazioni” di Pasqua. Il giorno delle Palme celebrerà il vice decano, il cardinale Sandri. Il Giovedì Santo, al mattino ci sarà il Vicario di Roma, cioè il cardinal De Donatis mentre alla messa in Coena Domini ci sarà l’Arciprete di San Pietro, il cardinal Gambetti”.