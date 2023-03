Come sta Papa Francesco oggi? Le condizioni di salute del Pontefice ricoverato al Gemelli

Da ieri non si fa altro che parlare di Papa Francesco, tra il dispiacere e la preoccupazione dei fedeli di tutto il mondo. Il Santo Padre, infatti, è stato portato in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è arrivato per un’infezione respiratoria. Ora, fortunatamente, sembrerebbe stare meglio e tutti fanno il ‘tifo’ per lui’.

Cosa ha avuto Papa Francesco

“Nei giorni scorsi papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio (ieri, ndr) si è recato presso il policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici” – ha detto il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Il Pontefice, stando agli esami, ha avuto un’infezione respiratoria, non Covid (come molti pensavano). “Papa Francesco – ha spiegato Bruni – è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”.

Le condizioni di salute aggiornate

Papa Francesco, come ha avuto modo di sapere l’agenzia di stampa Ansa, ha trascorso una notte tranquilla, ‘liscia come l’olio’. Ora si trova ancora ricoverato al decimo piano del Gemelli, nell’appartamento dei Papi. “Gli infermieri sono molto ottimisti, ritengono che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme ci sarà, salvo imprevisti” – hanno spiegato. Con lui c’è Massimiliano Strappetti, un infermiere di 54 anni molto vicino a Bergoglio, che diversi anni fa lo ha convinto a operarsi al colon. Oggi il Pontefice dovrà riposare e seguire la terapia dei medici, per mettersi in forma il prima possibile: fortunatamente pare abbiano escluso polmonite e problemi cardiaci. In tanti, e ogni parte del mondo, lo aspettano, soprattutto ora che si avvicina la Pasqua e sono previste diverse celebrazioni da Piazza San Pietro, cuore del Vaticano.