Buon Natale 2022: immagini, gif e video da inviare ad amici, parenti e colleghi di lavoro

Buon Natale! Il giorno più speciale dell’anno, atteso praticamente con trepidante aspettazione da grandi e piccini, è finalmente arrivato. Tra poche ore le case si accenderanno dell’inconfondibile magia che ci porta ad essere tutti un po’ più buoni in questo periodo. Le tavole si animeranno e i più piccoli correranno qua e là sfoggiando i regali ricevuti la sera prima. Inoltre non mancherà un momento della giornata riservato all’invio dei messaggi di Buone Feste e buon Anno. Un modo per sentirci ancora più vicini alle persone che amiamo.

Immagini e GIF Buon Natale 2022

Nelle altre nostre guide ci siamo concentrati sulle frasi divertenti, sulle citazioni o sui messaggi brevi per augurare un Buon Natale. Per chi invece vuole sorprendere gli affetti più cari con qualche messaggio un po’ diverso abbiamo pensato di selezionare per voi una serie di immagini e GIF (ovvero foto animate), da inviare sempre su WhatsApp, Instagram o Messenger. Per inoltrarle è sufficiente salvarle sul proprio smartphone o pc e procedere poi all’invio a chi desideriamo.

I migliori video per augurare Buone Feste

Se invece siete alla ricerca di un bel video ne abbiamo trovati alcuni in rete che potrebbero fare al caso vostro. In effetti un bel filmato, con un semplice link, sono l’ideale da inoltrare ad amici e parenti in occasione di questo Natale 2022.

Frasi originali da inviare Natale 2022

Che ne dite? Userete queste immagini e questi video per i vostri auguri di Natale? In alternativa, anche se ce ne siamo occupati nelle nostre altre guide, ecco alcuni consigli utili circa delle frasi da poter utilizzare nei messaggi che invierete ad amici e parenti.