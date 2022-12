Frasi di Natale brevi da inviare a parenti e amici: le citazioni più belle per augurare buone feste

La notte più magica dell’anno è arrivata. Tra poche ore le famiglie in tutto il mondo si ritroveranno insieme per trascorrere insieme la Vigilia di Natale scambiandosi auguri e regali. Un momento particolarmente atteso che permette di “staccare” dalle difficoltà e dalle ansietà di questo periodo. E allora quale miglior modo di passare questa notte – in attesa del Natale – se non quello di inviare un pensiero carino alle persone a cui vogliamo bene? Ecco allora qualche spunto da utilizzare nei vostri messaggi da inviare su Whatsapp.

Frasi brevi per augurare Buon Natale 2022

In questa nostra “guida” ci concentreremo su frasi brevi ma significative. “Basta il pensiero“, è il caso di dirlo. Sì perché il fatto stesso di esserci presi il tempo di pensare ad una determinata persona è già di per sé meritevole di lode. E allora non serve essere particolarmente prolissi e dilungarsi in parole superflue. Vediamo qualche consiglio per inviare un breve messaggio ai nostri amici e parenti.

Auguri di un felice e sereno natale!

Che la magia del Natale possa raggiungere te e la tua famiglia! Vi vogliamo bene

Buon Natale a tutta la tua famiglia!

Un semplice pensiero per augurarti Buone Feste e felice Anno Nuovo

Tanta gioia e felicità per voi in questi giorni speciali, auguri di Buon Natale

Grazie mamma e papà per rendere la mia vita (o la nostra vita) speciale: auguri di Buon Natale, grazie per esserci sempre

Gioia, felicità, serenità: che tutto questo possa raggiungervi in queste Feste perché ve lo meritate. Auguri di Buon Natale

Augurissimi di Buone Feste a tutti voi!

Buon Natale e Buone Feste, che lo spirito natalizio possa raggiungere voi e tutte le persone a cui volete bene

Felice e sereno Natale, auguri da tutti noi

Dieci citazioni di Natale da inviare su WhatsApp

