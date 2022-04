Buon Pesce D’Aprile: frasi divertenti, gif e immagini da inviare il 1° aprile 2022

Dobbiamo dire ‘addio’ al mese di marzo, quello che sembrava lunghissimo. Ma il tempo corre, è veloce, e ora non ci resta che dare il benvenuto ad aprile e magari farlo in maniera divertente. Sì, perché il 1 del mese come vuole la tradizione, è meglio conosciuto come ‘Pesce D’Aprile‘, una giornata che più di altre può essere dedicata agli scherzi o alle immagini simpatiche da inviare ai nostri amici sui social. Noi de Il Corriere della Città abbiamo preparato una serie di frasi carine perché a volte, nonostante il periodo difficile, è bene lasciarsi andare a una grossa risata, a momenti di leggerezze e spensieratezza. Che servono per rompere con la quotidianità.

Buon Pesce D’Aprile a tutti: le frasi simpatiche da inviare su WhatsApp

Ecco una serie di frasi simpatiche, che si trovano sul web, da inviare su WhatsApp, Telegram e tutti i social per regalare un sorriso. L’elenco completo:

Vodafone informa: dal 1° aprile il tuo piano tariffario cambierà e non potrai più usufruire del servizio WhatsApp. Avvisa i tuoi contatti che possono iniziare i festeggiamenti perché finalmente non riceveranno più i tuoi messaggi…senza senso! Pesce d’aprile!

Sei bellissima senza filtri. Buon Pesce d’aprile!

Volevo fare un pesce d’aprile, ma non so se ne vale la pinna.

Queste note musicali per dirti in questo giorno, così speciale: Do, dolcemente ti amo. Re, relativamente ti amo. Mi, misteriosamente ti amo. Fa, favolosamente ti amo. So, solamente ti amo. Si, sinceramente ti ho preso in giro!

Immagini da inviare

Dopo le frasi e le ‘idee’ per gli scherzi, ecco una serie di immagini carine da allegare ai messaggi.

(Foto da Pixabay)