Pesce D’Aprile 2022: gli scherzi da fare, frasi e immagini da inviare il 1 aprile, origine e storia

Benvenuto aprile e...Buon Pesce D’Aprile a tutti quanti. Sì, perché marzo è ormai alle spalle e oggi non ci resta che aprire le braccia al nuovo mese, ma farlo con un sorriso. Il motivo? Secondo la tradizione questa è la giornata degli scherzi, quella che amano i bambini, ma anche i più grandi, soprattutto ora che si sente il bisogno, quasi la necessità, di ridere, di staccare dalla routine e dalla quotidianità triste, prima per la pandemia, poi per la guerra.

Buon Pesce D’Aprile: frasi e immagini da inviare il 1 aprile 2022

Noi de Il Corriere della Città abbiamo preparato una serie di frasi, molte divertenti e simpatiche, alcune famose perché il 1 aprile è la giornata degli scherzi e del sorriso. Di seguito, voi lettori troverete l’elenco completo, così da inviare quella che più vi piace e vi ha fatto ridere ai vostri cari, amici o colleghi di lavoro, per iniziare la giornata con il piede giusto:

Anche gli Dei amano le battute spiritose e gli scherzi (Aristotele)

Ho fatto uno scherzo a Niagara, e ci è cascata (Acasilli)

La vita è uno scherzo che è appena cominciato (William Schwenck Gilbert)

Questa è la giornata mondiale della connessione veloce e gratis per tutti: finalmente anche il tuo cervello per un giorno potrà essere connesso. Buon Pesce d’Aprile!

Sei bellissima…senza filtri!

Penso che tu sia la persona più bella, dolce, simpatica e meravigliosa che io abbia mai conosciuto…Non trovi anche tu, caro mio fedele amico specchio?

Credo di essere stata davvero crudele con te, è stato uno scherzo troppo pesante e non te lo meritavi proprio. Ti chiedo scusa, puoi perdonarmi? Madre Natura.

Volevo fare un pesce d’aprile, ma non so se ne vale la…pinna!

(Foto da Pixabay)

Gli scherzi da fare

E se le frasi non bastano? State pensando a degli scherzi? Anche qui corriamo in vostro aiuto perché le tecniche sono molte, con un po’ di furbizia la risata è dietro l’angolo. Tra gli scherzi vi ricordiamo quello che vede ‘protagonista’ lo smalto: prendete una saponetta bianca, ricopritela con lo smalto rosso e lasciatela così in bagno. Chi si laverà le mani si renderà conto che il sapone non c’è e…si troverà con lo smalto sulle dita. E ancora, è tempo di fragole, che vi possono tornare utili per uno sketch divertente: prendete le fragole, tagliate la parte superiore, svuotatele e metteteci dentro uno spicchio d’aglio. Qualcuno le mangerà così e la sorpresa non sarà certo delle migliori. Oppure, che ne dite del sale nel caffè? L’amaro in bocca è assicurato!

Le origini e il significato del Pesce D’Aprile

Il pesce d’aprile indica una tradizione che, in realtà, viene seguita in diversi paesi. E consiste nella realizzazione di alcuni scherzi, che possono essere di varia natura, con lo scopo di ridere. E far ridere. Le origini di questa giornata non sono note, ma sono state proposte diverse teorie: una delle più lontane riguarderebbe il beato Bertrando di San Genesio, che avrebbe liberato miracolosamente un papa soffocato in gola da una spina di pesce. Per gratitudine, il pontefice avrebbe decretato che ad Aquileia, il primo aprile, non si mangiasse pesce.

Un’altra teoria colloca la nascita della tradizione nella Francia del XVI secolo. Prima dell’adozione del calendario gregoriano, infatti, in Europa il Capodanno si celebrava tra il 25 marzo e il 1° aprile, occasione in cui venivano scambiati i regali. Con la riforma, la festività si spostò al 1° gennaio, motivo per cui sembra sia nata la tradizione di consegnare pacchi regalo vuoti in corrispondenza del 1° aprile. Un modo per scherzare su quella festività ormai obsoleta.