Buon Santo Stefano: frasi, gif e immagini da inviare il 26 dicembre 2022

Le festività più attese dell’anno sono alle porte e i festeggiamenti non finiscono con il Natale. Il 26 dicembre, infatti, arriva l’attesissima festa di Santo Stefano. Se non sapete come inviare degli auguri originali ai vostri amici e parenti, ecco qui alcune delle migliori frasi, gif e immagini per sorprenderli!

Le migliori frasi da inviare su WhatsApp a Santo Stefano

Ci sono molti modi per dimostrare affetto alle persone a cui volete bene durante il Natale, non solo regali o oggetti materiali, ma anche degli auguri sinceri dimostrano che li state pensando. E’ un modo utile per sentirsi vicini soprattutto a chi vogliamo bene ma non vive vicino a noi. Per fargli sapere che li state pensando, cosa c’è di meglio di una frase dolce e calorosa? Ecco alcune idee per inviare un pensiero speciale in un giorno di festa:

“Il Natale è appena finito, ma la sua atmosfera di festa no! Le lucine e i colori del Natale mi fanno pensare a te, che la gioia delle feste possa accompagnarti sempre.”

“ Tanti auguri per questo Santo Stefano , che tu possa trascorrere delle giornate in amore e serenità con le persone che ami.”

, che tu possa trascorrere delle giornate in amore e serenità con le persone che ami.” “Il 26 dicembre tutti festeggiano tra banchetti e brindisi. Ti auguro che il tuo cuore sia sempre in festa e pieno di amore per il mondo intero.”

“Stefano fu il primo martire cristiano, una persona che diede la sua vita per un ideale. Ricordiamolo e celebriamo il suo amore in pace e serenità”

“Ti mando tanti auguri affettuosi, con la promessa di rivederci presto e trascorrere del tempo insieme. Ti voglio bene.”

“Tanti affettuosi auguri a te, che sei una persona speciale e dolce con cui ho vissuto tanti bellissimi momenti. Ricordati di circondarti delle persone che ami e che ti amano.”

Immagini per fare gli auguri di Buone Feste e Santo Stefano

Se le frasi lunghe e dolci non fanno per voi, potete sempre optare per un’immagine divertente! In quest’atmosfera di festa, i colori del natale e della lucine risveglieranno anche gli animi più sopiti allo spirito del Natale e di Santo Stefano. Ecco alcune immagini divertenti per sorprendere i vostri cari con degli auguri originali.

GIF Santo Stefano 2022

Se le immagini vi sono venute a noi e preferite qualcosa di più movimento e luccicante per le feste, ecco per voi una selezione delle gif più belle per augurare un felice 26 dicembre a chi amate che potete trovare qui.