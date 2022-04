Buona Domenica delle Palme 2022: frasi di auguri e immagini da inviare il 10 aprile

Manca davvero poco alla Pasqua, ma oggi i fedeli festeggeranno la Domenica delle Palme, quel giorno in cui si ricorda l’ingresso trionfale a Gerusalemme di Gesù, che come si legge sul vangelo di Giovanni, è entrato in città in sella a un asino, osannato dalla folla che lo salutava agitando ramoscelli di palma. Oggi simbolo di questa domenica, di questa ricorrenza osservata da cattolici, ortodossi e alcune chiese protestanti. Noi de Il Corriere della Città, abbiamo pensato di stilare una lista con le frasi di auguri più belle, da inviare ad amici e parenti in questa domenica speciale.

Frasi di auguri per la Domenica delle Palme 2022

Un giorno ricco di simboli, la colomba, le palme, i ramoscelli di ulivo, simboli sacri per ricostruire nel nostro cuore un luogo di pace, amore e serenità. Auguri! (Stephen Littleword)

La pace è come un ramoscello di ulivo donato la domenica delle Palme. Durerà per sempre se sapremo custodirla con amore e gentilezza!

La Resurrezione di Gesù è il simbolo della nostra vede e della nostra speranza, ed è ciò che spinge i valori di tutta la nostra religione (Papa Francesco)

Non siate mai uomini, donne triste: un cristiano non può mai esserlo. Non lasciatevi prendere mai dallo scoraggiamento. La nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma dall’aver incontrato una persona: Gesù, dal sapere che con lui non siamo mai soli, anche nei momenti difficili, anche quando il cammino della vita si scontra con problemi e ostacoli che sembrano insormontabili. E ce ne sono tanti. Noi accompagniamo, seguiamo Gesù, ma soprattutto sappiamo che Lui ci accompagna e ci carica sulle sue spalle: qui sta la nostra gioia, la speranza che dobbiamo portare in questo nostro mondo. Portiamo a tutti la gioia della fede (Papa Francesco)

Pace, serenità e armonia possano regnare sempre. Buone Palme!

Suonano le campane e le colombe bianche volano in cielo. Buone Palme!

Oggi è una giornata di festa: ti auguro di trascorrerla con chi ami!

Che questa giornata vi porti tanta serenità! Buona domenica delle Palme!

