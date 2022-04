Pasqua 2022, cosa fare a Roma e nel Lazio: eventi, dove mangiare

Pasqua 2022. La battaglia tra sacro e profano si mostra in tutta la sua magnificenza proprio durante le vacanze e le feste pasquali: immagini sacre, cerimonie, funzioni, ma anche grandi abbuffate, vino, dolciumi, feste e divertimento. Un sintesi perfetta che non vediamo l’ora di celebrare proprio nell’imminente periodo di festa. C’è solo un unico dubbio che attanaglia tutti noi in questo periodo: come trascorre al meglio la Pasqua? Che attività fare a Roma? Beh, non ci rimane che scoprirlo insieme allora!

Cosa fare a Roma nelle feste di Pasqua: le proposte dalla redazione

La primavera è giunta ormai da un pezzo, e si sente il grande risveglio della natura: il clima è temperato, mite, il sole comincia a rinvigorirsi e la natura sprizza di gioia e colori. Pasqua non poteva cadere in un momento migliore. Tuttavia, la città di Roma è tutt’altro che stabile in questo periodo dal punto di vista climatico, ma non è un buon motivo per scoraggiarsi ovviamente.

La Via Crucis: dal Colosseo al Tempio di Venere

Per gli amanti del ”sacro”, certamene la Via Crucis a Roma è l’evento più importante per questa ricorrenza. Durante la serata del Venerdì Santo, infatti, il pontefice in processione attraversa gli scenari più suggestivi ed accattivanti della città. Un percorso che va dall’immenso e straordinario Colosseo al Tempio di Venere. Il giorno di Pasqua, invece, la domenica mattina, il Papa celebra la famosissima messa solenne: è senza dubbio un evento di portata mondiale. Sono migliaia i pellegrini che accorrono da tutto il mondo in piazza San Pietro. E’ ovviamente un evento non a pagamento, ma poiché l’affluenza è molta e lo spazio non è illimitato, è bene prenotare rivolgendosi alla Prefettura della Casa Pontificia.

La Capitale all’insegna dell’arte e dei musei

Per tradizione, e data la città in questione, a Pasqua è d’obbligo nella Capitale consacrare le giornate di festa all’arte: il lunedì di pasquetta, infatti, c’è l’apertura straordinaria di tutti i musei della città, mentre il sabato, pagando la cifra simbolica di 1 euro, sarà possibile accedere al Museo dei Fori Imperiali e Mercati di Traiano. Appassionanti itinerari anche all’insegna dell’archeologia con Il Foro di Augusto e il Foro di Cesare. Per i più romantici, poi, c’è anche l’opzione di trascorrere la Pasquetta nel bellissimo giardino di Ninfa, tra faggi, cipressi e l’immenso ed avvolgente profumo di centinaia di rose.

Divertimento assicurato anche per i bambini con il Luneur Park all’Eur

Ovviamente, anche i bambini avranno la possibilità di divertirsi durante le feste, soprattutto loro! Potranno coronare i loro sogni più accesi grazie al Luneur Park, all’interno del quartiere Eur. Il Park più famoso della Capitale, proprio in vista della Santa Pasqua, organizza una caccia al tesoro nel sabato santo, nella domenica di Pasqua e anche a Pasquetta. I bambini che vi parteciperanno avranno a disposizione 1 ora per trovare le uova nel Giardino delle Meraviglie. I 10 più fortunati riceveranno un bellissimo regalo.

Non solo Roma: alla scoperta dei Castelli Romani

Per la domenica di Pasqua, ovviamente, non c’è solamente Roma a disposizione per il vostro divertimento: tanti i borghi e i piccoli paesini della regione Lazio che possono trasformasi in luoghi suggestivi per trascorrere al meglio le vostre vacanze. Vi proponiamo alcuni siti, come ad esempio le città più suggestive dei Castelli Romani: Frascati, prima fra tutte, con le sue 12 ville tuscolane, ma anche Ariccia con la sua cucina tipica, la porchetta e con il suo Palazzo Baronale. Il Lago di Bolsena e Bracciano, invece, sono tra le mete più ambite dagli amanti della natura che vogliono rilassarsi in sintonia con un paesaggio davvero unico. Insomma, non vi rimane che organizzare al meglio il vostro viaggio.