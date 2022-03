Buona Festa della Donna 2022: le migliori frasi e immagini per fare gli auguri su WhatsApp

Buona Festa della Donna 2022. Martedì 8 Marzo si celebra la giornata internazionale della donna, una festa che ogni anno ricorda l’importanza delle donne in tutto il mondo. Una giornata dedicata alle tante lotte e conquiste portate avanti negli anni dalle donne.

Per festeggiare l’8 Marzo abbiamo raccolto le migliori frasi d’amore e immagini divertenti da condividere su WhatsApp e Facebook per fare gli auguri per la Festa della Donna 2022. A tutti le lettrice de Il Corriere della Città auguriamo una buona Festa della Donna!

Buona Festa della Donna 2022: frasi per l’8 Marzo

Tantissimi auguri alle creature più meravigliose e complicate del mondo. Buona Festa della donna.

Ci sono donne che con il loro sguardo regalano affetto e comprensione, con il loro sorriso danno gioia e con la loro presenza e competenza danno sicurezza! Io mi ritengo molto fortunata perché sono mie amiche!

Le donne sono come le stelle del firmamento, illumineranno sempre il nostro cammino.

Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre! Auguri a tutte le donne!

L’8 marzo è la festa in cui tutti dovrebbero ricordare quanto le donne siano importanti in ogni giorno della nostra vita. Auguri a tutte le donne.

Un mondo senza donne è come un film senza protagonista non avrebbe senso. Auguri infiniti per la vostra festa!

Buona Festa della Donna 2022: frasi per WhatsApp e Facebook

– Bella come Afrodite, saggia come Atena, forte come Ercole, e più rapida di Mercurio. Auguri per la festa della donna!

– Non devi cercare di essere una grande donna, già il fatto di essere donna, ti rende grande!

– L’8 marzo non fa altro che ricordarci quanto siano importanti le donne in tutti i giorni dell’anno.

– Tanti auguri a te che ogni marzo sei più bella di quello precedente!

– Tanti auguri alle creature più complicate e meravigliose del creato!

– La Donna è come un libro anche dopo averlo letto e richiuso ti rimarrà dentro il sogno che ti ha lasciato nell’anima.

– Un universo di bellezza, di amorevole dolcezza, tutto racchiuso in cinque meravigliose lettere: Donna!

– Piangono quando sono contente, ridono quando sono nervose, trovano sempre la forza per andare avanti e un sorriso per tirarti su, questo e tanto altro sono le donne.

– Essere donne è un privilegio e un forte impegno, tu riesci ad essere una donna perfetta, sempre! Auguri!

Buona Festa della Donna 2022: immagini e video da mandare su WhatsApp

Per celebrare la Festa della Donna 2020 abbiamo raggruppato le migliori immagini animate, cartolini, bigliettini e video divertenti per fare gli auguri a tutte le donne l’8 Marzo. Ecco le migliori immagini da inviare via WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram per fare gli auguri per la Festa delle Donne.