Buona Festa dell’Immacolata e auguri di Buon Natale 2022: le migliori frasi da mandare l’8 e il 25 dicembre

Con l’8 dicembre, la Festa dell’Immacolata, si dà finalmente il via e il benvenuto alle festività natalizie! Il periodo più amato dell’anno da grandi e piccini, quello dei regali, dell’atmosfera calda, del camino, delle luci, sta per arrivare. Per la gioia di tanti, che hanno già attivato il conto alla rovescia perché Natale è magia. Intanto, in quest’articolo troverete tutte le frasi per augurare buona Festa dell’Immacolata e buon Natale ad amici, parenti, colleghi di lavoro, da inviare su WhatsApp o Facebook.

Le frasi da inviare per la Festa dell’Immacolata

Il nostro destino più vero è essere trasformati dall’amore (Papa Francesco)

L’Immacolata Concezione vi protegga sempre e doni a voi la grazia e la fede. Auguri a tutti!

Con la speranza che questo periodo di festa sia gioioso per tutti. Buona festa dell’Immacolata.

Sta per arrivare il Natale, buona Festa dell’Immacolata a tutti!

Anche noi, come la Vergine immacolata, da sempre, siamo stati scelti da Dio per vivere una vita santa, libera dal peccato (Papa Francesco)

Che la Madonna ti protegga sempre. Auguri e buona festa dell’Immacolata!

Ti auguro che questo periodo di festa possa donarti tanti momenti felici e indimenticabili. Buona Immacolata!

Che la vita ti sorrida sempre. Buona festa dell’Immacolata a tutti!

Bisogna arrivare a credere come ha creduto la Madonna per amare come ha amato lei. (Edward Poppe)

Impariamo dalla Verine Maria ad essere più coraggiosi nel seguire la parola di Dio (Papa Francesco)

Nel ventre tuo si riaccese l’amore. Per lo cui caldo nell’eterna pace così è germinato questo fiore. (Dante Alighieri)

Le frasi più belle per augurare Buon Natale

Ora un elenco di frasi da inviare agli amici per augurare Buon Natale. Certo, forse con un po’ di anticipo, ma è sempre meglio farsi trovare preparati! Che dite?

In questo giorno di festa e di gioia è bello ricordarsi delle persone che portano luce e bellezza nella nostra vita. Buon Natale!

Il regalo più bello che puoi farmi per Natale? Restare sempre come sei! Buon feste a te e alla tua famiglia.

Tanti auguri di buon Natale, spero di cuore che questo giorno così speciale possa portare serenità e pace a te e alla tua famiglia.