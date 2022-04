Buona Pasqua 2022: le frasi e le citazioni più belle da inviare il 17 aprile

Pasqua 2022. Una ricorrenza attesissima, e non solamente da chi si professa più o meno apertamente cristiano-cattolico, ma da tutti in generale, anche i laici. Si, perché Pasqua non vuol dire soltanto cerimonie, rituali, funzioni sacre e preghiera: Pasqua è anche vacanza, festa e momenti incredibili da passare con gli amici, i parenti e tutti coloro a cui si vuol bene.

I consigli dalla redazione per i vostri auguri speciali di Pasqua

Si, perché non c’è modo migliori di festeggiare una ricorrenza, anche religiosa, se non quello di riversare tutto il proprio affetto e tutte le proprie attenzioni sulle persone a cui teniamo maggiormente. Ma c’è anche un momento di forte imbarazzo quando, dovendoci rivolgere a loro per messaggio, siamo a corto di creatività, e non sappiamo davvero come esprimere al meglio i nostri migliori auguri per questa Pasqua 2022 che, ricordiamo, quest’anno cadrà la domenica del 17 aprile.

Frasi, aforismi, citazioni e poesie

Dunque, niente paura! Siamo qui per aiutarvi. Noi della redazione abbiamo pensato di bene di raccogliere per voi una serie di frasi nuove da poter impiegare per i vostri messaggi Whatsapp, così da poter fare bella figura con i vostri amici e conoscenti. Una raccolta esclusiva, aggiornata a quest’anno per avere sempre un modo diverso ed originale per inviare i vostri messaggi. Siete pronti? Eccoli di seguito.

Leggi anche: Pasqua 2022, cosa fare a Roma e nel Lazio: eventi, dove mangiare

Frasi divertenti da inviare per gli auguri di Pasqua

Buona Pasqua a tutti quelli che trovano sempre il pelo nell’uovo.

La vita è come una sorpresa dell’uovo di Pasqua: ti aspetti una serie di meraviglie e ti arrivano solo portachiavi.

Ma cosa vuol dire “sei troppo grande per l’uovo di Pasqua?” Lo devo mangiare, mica mettermi dentro!

È Pasqua, diffondiamo l’amore, l’armonia, la serenità e… anche un buon digestivo per il dopo pranzo.

Durante questa festa si riscoprono i valori più alti: colesterolo, transaminasi, glicemia. Quindi auguri di una buona Pasqua da godere… con moderazione!

La Pasqua la voglio passare con chiunque sappia trasformare l’acqua in vino. Buona Pasqua!

Pasqua è una grandissima rottura di uova.

Finalmente é arrivato il giorno in cui puoi fare la cosa che più ti piace… rompere le uova!

Spero che tu possa passare una felice Pasqua, ma soprattutto che tu possa sopravvivere al pranzo in famiglia.

In questo giorno di grigliate, bistecche e salsicce, non dimentichiamo chi è meno fortunato di noi: i vegetariani.

Che la tua vita sia piena di certezze come la pioggia a Pasquetta.

Poesie da inviare per auguri speciali

Primavera 1938 – Bertolt Brecht

Oggi, domenica di Pasqua, presto

Un’improvvisa tempesta di neve

si e’ abbattuta sull’isola.

Tra i cespugli verdeggianti c’era neve. Il mio ragazzo

mi ha portato verso un piccolo albicocco attaccato alla casa

strappandomi ad un verso in cui puntavo il dito contro coloro

che stanno preparando una guerra che

puo’ cancellare

il continente, quest’isola, il mio popolo,

la mia famiglia e me stesso. In silenzio

abbiamo messo un sacco

sopra all’albero tremante di freddo.

Pasqua – Ada Negri

E con un ramo di mandorlo in fiore,

a le finestre batto e dico: «Aprite!

Cristo è risorto e germinan le vite

nuove e ritorna con l’april l’amore

Amatevi tra voi pei dolci e belli

sogni ch’oggi fioriscon sulla terra,

uomini della penna e della guerra,

uomini della vanga e dei martelli.

Aprite i cuori. In essi irrompa intera

di questo dì l’eterna giovinezza ».

lo passo e canto che la vita è bellezza.

Passa e canta con me la primavera.

L’ulivo benedetto – Giovanni Pascoli

Oh, i bei rami d’ulivo! chi ne vuole?

Son benedetti, li ha baciati il sole.

In queste foglioline tenerelle

vi sono scritte tante cose belle.

Sull’uscio, alla finestra, accanto al letto

metteteci l’ulivo benedetto!

Come la luce e le stelle serene:

un po’ di pace ci fa tanto bene.

Resurrezione – Gabriele D’Annunzio

Suono di campane,

voce che trasvola sul mondo,

canto che piove dal cielo sulla terra,

nella città sorda e irrequieta,

e nel silenzio dei colli

ove, nel pallore argenteo,

le bacche d’olivo maturano il dono di pace.

Suono che viene a te,

quale alleluia pasquale,

a offrirti la gioia di ogni primavera,

a chiamarti alla rinascita;

a dirti che la terra rifiorisce

se il tuo cuore si aprirà come un boccio,

che ripete un gesto d’amore e di speranza,

levando il mite ramoscello

in questa chiara alba di Risurrezione!

Leggi anche: Meteo, che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? Le previsioni con la tendenza più attendibile

Buona Pasqua – Albert Camus

Non camminare davanti a me

potrei non seguirti;

non camminare dietro di me,

potrei non sapere dove andare.

Cammina a fianco a me

e sii per me un amico!

È Pasqua – Cesare Zavattini

Anche il sole stamane

è arrivato per tempo,

anzi con un leggero anticipo.

Anche io mi sento buono,

più buono del solito.

Siamo tutti un po’ angeli oggi

mi pare quasi di volare

leggero come sono.

Esco di casa canticchiando,

voglio bene a tutti.