Buttalo nel lavandino e lo scarico non si ostruirà mai più

Scarico e lavandino otturato, a molti di noi è capitato di ritrovarsi alle prese con questa (fastidiosa) problematica. Esiste però un metodo che vale la pena provare senza ricorrere per forza ai prodotti chimici che si trovano in commercio. Risparmiando tempo e denaro.

Che si tratti del lavandino del bagno o di quello della cucina, capita talvolta di vedere l’acqua che proprio non vuole saperne di finire giù nello scarico. E questo causa disagi e soprattutto cattivi odori, oltre che a rendere molto più lunghe le faccende di casa. Per ovviare a questa problematica bisogna intervenire per tempo impedendo cioè che il problemi diventi troppo grave. Perché l’unico rimedio, a quel punto, sarà soltanto l’idraulico. C’è poco da fare.

Lavandino otturato: un problema comune

In realtà si tratta di una problematica molto comune. Ma cos’è che ostruisce di solito il lavandino di casa? Sicuramente, tra le cause più comuni, ci sono avanzi di cibo o altri “ostacoli” (capelli ad esempio se parliamo del bagno di casa) che, magari per disattenzione, finiscono accidentalmente nello scarico. Gli effetti sono quasi subito visibili: il livello dell’acqua, anziché scendere rapidamente, rimane inalterato oppure cala molto lentamente.

L’errore frequente è poi quello, una volta che si manifestano le prime difficoltà nel veder defluire l’acqua, di togliere la copertura dei lavelli, pensando così di accelerare il processo. Invece, agendo in questo modo, il problema paradossalmente aumenta perché spalanchiamo l’ingresso a nuovi corpi estranei. Arrivando a bloccare del tutto il lavandino.

Il rimedio fai-da-te: cosa serve

A questo punto, se siamo ancora in tempo, abbiamo due strade. Andare a comprare un prodotto chimico, ma attenzione a quelli troppo forti che potrebbero danneggiare le tubazioni (senza contare il costo che comunque non è irrisorio), o in alternativa provare con prodotti naturali (qui ad esempio un’altra guida utile). Rimedi fatto in casa insomma, della “nonna” come si usa dire in questi casi. Nel caso del lavandino ostruito basteranno pochi e semplici ingredienti. Ma il cui esito è però comprovato. Cosa vi servirà:

Un limone

Sale

Un comune sapone per piatti

Una pellicola

Un contenitore per creare cubetti di ghiaccio

Frullatore

Come liberare il lavandino ostruito con il prodotto fatto in casa: procedimento

Veniamo al procedimento. Per prima cosa tagliamo in due il limone, ne basterà metà. Lo ritagliamo a cubetti, più sono piccole le parti e meglio è. Dopodiché mettiamo i pezzettini nel frullatore e copriamo con acqua. Sminuzziamo il tutto. Con un colino filtriamo la soluzione in un altro contenitore aiutandoci con un cucchiaio e aggiungiamo una dose di sapone per piatti (bastano poche gocce).

Versiamo ora il composto nello stampino dell’acqua, come se dovessimo preparare dei classici cubetti di ghiaccio. A questo punto copriamo con la pellicola e mettiamo in freezer aspettando il congelamento del nostro cubetto. Adesso non ci resta che vedere il rimedio fatto in casa per disostruire il lavandino all’opera: adagiamolo sopra il filtro del lavello e facciamo scorrere l’acqua calda. Il prodotto libererà così lo scarico.