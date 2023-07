Metti uno spicchio d’aglio nel WC ogni sera: a cosa serve l’antico rimedio asiatico

Si tratta di una pratica assolutamente veloce e naturale che permette di avere dei risultati davvero interessanti.

Ogni casalinga, ma anche chi semplicemente abita da solo, deve preoccuparsi di mantenere la casa pulita e in ordine se non vuole che, prima o poi, regni il caso. Così, quando si ha finalmente la possibilità di andare a vivere per conto proprio, di frequente, tutto ci può sembrare fantastico, perché possiamo gestire ogni cosa come ci pare e piace.

Le pulizie quotidiane

Fatto sta che non è sempre tutto rose e fiori, poiché, soprattutto chi non ha esperienza, potrebbe non saper come portare a termini precisi compiti in maniera corretta.

Ma tant’è, perlomeno, quello che ognuno di noi sa è che è cosa buona e giusta è preoccuparsi di fare un, per così dire, piano di pulizia, in modo che, con l’ausilio di un programma, si possa riuscire a far fronte alle diverse faccende domestiche.

Così, in primis, bisogna preoccuparsi di comprare il necessario adatti per questi mestieri casalinghi, come, per esempio, il detersivo per pavimenti, quelli idonei per le superfici e i vetri, e via discorrendo.

Tuttavia, però, in genere, questi prodotti, anche tra quelli che vi possono dare maggiore soddisfazione, in realtà, spesso contengono elementi chimici.

A questo punto, quindi, si potrebbe, almeno in taluni casi, optare per i cosiddetti ʻrimedi della nonnaʼ che fanno uso di soluzioni naturali e con qualcosa che peraltro è molto facile che già disponiate in qualche armadietto o nella vostra dispensa.

Le proprietà dell’aglio

Ebbene, come si sa, la stanza da bagno è sicuramente quella che può creare più sporcizia e germi, per questo motivo, quindi, è bene tenerla costantemente e il più possibile pulita e arieggiata.

A tal proposito, nelle prossime righe, ci piacerebbe darvi un buon consiglio che vi aiuterà a igienizzare in maniera super economica e veloce.

Per fare ciò dovrete armarvi semplicemente di un piccolo quantitativo di aglio. Quest’ultimo, infatti, farà al caso vostro perché contiene proprietà antisettiche che permettono di allontanare batteri e parassiti.

Non dovrete fare altro che sbucciarne uno spicchio e gettarlo nel water quando sapete che non lo utilizzerete per parecchio tempo, magari, prima di andare al lavoro o di coricarsi a letto. Quando saranno passate ore sufficienti, perciò, vi basterà premere lo sciacquone.