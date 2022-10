Cambio dell’ora Ottobre 2022, quando e come spostare le lancette: si dorme di più o di meno con l’ora solare?

Cambio dell’ora Ottobre 2022, ecco quando e come spostare le lancette. Si dorme di più o di meno con l’ora solare? Ogni anno è questa la domanda ricorrente man mano che ci si avvicina al cambio dell’ora che entrerà in vigore nella notte tra sabato e domenica. Sarà l’ultima volta che dovremmo cambiare l’ora? In realtà dell’abolizione dell’ora legale si parla da tempo ma di novità, quantomeno a breve nel nostro Paese, all’orizzonte non se ne vedono. Nonostante il caro energia, la crisi energetica e la richiesta di posticipare il cambio.

Quando spostare le lancette tra sabato 29 e domenica 20 ottobre 2022

Ad ogni modo nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2022 ci sarà un cambio d’ora e accadrà alle 3 di notte. Le lancette dell’orologio, di fatto, andranno spostate un’ora indietro. I moderni smartphone sono già preimpostati e dunque, nella quasi totalità dei casi, il cambio dell’ora avverrà in modo automatico.

La storia dell’ora solare in Italia

Nel corso degli anni in Italia, sin dal 1916, l’ora legale è stata abolita e poi successivamente reintrodotta più volte. Nel 2010 l’Italia è stata fissata invece l’inizio dell’ora legale agli orari a cui siamo abituati, ovvero le ore 2:00 del mattino dell’ultima domenica di marzo e il termine alle 3:00 del mattino dell’ultima domenica di ottobre, pratica comunque già di fatto in vigore in Italia fin dal 1996.

Si dorme di più o di meno con l’ora solare?

La risposta è semplice. Con il cambio dell’ora tutti potremo quindi “dormire un’ora in più” dato che quando scatteranno le 3, in verità, si tornerà alle 2. Ma è pure vero che le giornate si accorciano e che il buio arriverà prima.