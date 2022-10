Quando torna l’ora solare in Italia? Ecco quando bisogna spostare le lancette a ottobre

Con il mese di ottobre torna il cambio dell’ora in Italia. Ma le lancette andranno spostate in avanti o indietro di un’ora? Sì perché, è inutile nascondercelo, benché nel nostro Paese il doppio cambio di orario sia prassi dal lontano 1916 (anche se negli anni è stata più volte tolta e poi reintrodotta) ogni volta si genera un po’ di confusione. Vediamo dunque le date e gli orari previsti nel 2022.

Quando torna l’ora legale ad ottobre

Senza ulteriori indugi vediamo quando occorrerà spostare le lancette: il cambio dell’ora, da quella legale a quella solare, avverrà nell’ultimo weekend del mese, ovvero tra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022. Attenzione: le lancette andranno spostate un’ora indietro, dunque alla fine si dormirà un’ora in più. Alle 3.00 infatti scatterà il cambio d’orario e si tornerà alle 2.00. Il successivo cambio avverrà poi a marzo 2023, tra il 25 e il 26 del mese.

La storia

Nel corso degli anni in Italia, sin dal 1916, l’ora legale è stata abolita e poi successivamente reintrodotta più volte. Nel 2010 l’Italia è stata fissata invece l’inizio dell’ora legale agli orari a cui siamo abituati, ovvero le ore 2:00 del mattino dell’ultima domenica di marzo e il termine alle 3:00 del mattino dell’ultima domenica di ottobre, pratica comunque che era già di fatto in vigore in Italia fin dal 1996. Dal 2018 si parla, a cadenza ciclica, dell’abolizione dell’ora legale ma, di fatto, considerando le varie posizioni degli Stati membri, non è ancora stata presa una decisione definitiva.