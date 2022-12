Capodanno al Bioparco di Roma, gli eventi del 1 gennaio 2023: orari e prezzo dei biglietti

Roma. Passare un Capodanno al bioparco si può! Un appuntamento imperdibile per gli amanti degli animali e non solo che potranno dare il benvenuto al nuovo anno in modo diverso. Un’idea davvero carina anche per le famiglie, i bambini rimarranno senz’altro felici di fare la conoscenza dei numerosi animali presenti nel Bioparco. Ma ecco quali sono gli eventi in programma per domenica primo gennaio.

Il Capodanno al Bioparco, gli orari

Il primo giorno dell’anno il Bioparco di Roma è aperto dalle ore 9.30 alle 17.00, con ingresso consentito fino alle 16.00. Inoltre, domenica I gennaio 2023 sarà possibile assistere ai pasti degli animali e partecipare all’attività ‘Animali e pregiudizi’. Ancora, dalle 11.00 alle 15.30 lo staff zoologico sarà a disposizione del pubblico per approfondire le conoscenze sugli animali ospiti del parco e per ricevere stimoli su tutto ciò che è legato all’ambiente naturale e alla sua conservazione. Gli orari sono i seguenti: 11.00 all’area macachi del Giappone, ore 11.30 ai lemuri catta, 12.00 elefanti asiatici, alle 14.00 sarà la volta del villaggio degli scimpanzé, alle ore 15.00 otarie della California, infine alle 15.30 presso l’exhibit pinguini del Capo.

L’attività ‘Animali e pregiudizi’.