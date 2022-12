Capodanno, i botti un pericolo per i nostri cuccioli: il decalogo OIPA per proteggerli

Roma. Anche quest’anno nella Capitale sarà vietato l’uso dei fuochi d’artificio, come razzi, petardi e materiale esplodente di diversa tipologia in occasione del Capodanno, ovviamente fatta eccezione per gli spettacoli autorizzati dei professionisti. Ricordiamo che proprio nella giornata di ieri c’è stata un’ordinanza da parte del Sindaco Gualtieri, la n.208 del 29 dicembre 2022, che rimarrà un vigore dall’una del 31 dicembre 2022 fino alle 24 del 6 gennaio 2023. Ma i festeggiamenti ”col botto” di Capodanno non sono pericolosi solamente per i cittadini e gli esseri umani, perché lo sono soprattutto per gli animali, di certo non abituati a fenomeni di questo tipo. Ecco, allora, che è importante, come sempre, l’informazione. Informare cioè i proprietari di cani e gatti su come comportarsi per la loro sicurezza durante questo periodo.

Quello che vogliamo proporvi in questo articolo è proprio una miniguida con l’aiuto dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) che ha realizzato un video-decalogo per evitare morti, ferimenti e smarrimenti dei quattro zampe terrorizzati. Continuate a leggere per saperne di più.

Proteggere gli animali dai botti di Capodanno

Non è inusuale, né raro, che gli animali siano fortemente impauriti dai botti di fine anno, scappando dai giardini e dai cortili e perdendosi. Nei casi peggiori, durante la fuga, possono anche venire investiti. E poi, gli animali più anziani o cardiopatici possono morire d’infarto. Senza contare che anche la a fauna selvatica, uccelli e animali dei parchi e dei boschi, spaventata dal frastuono e dalle improvvise luci si disorienta schiantandosi contro alberi, muri, vetrate, cavi elettrici o finendo sotto le auto. Non solamente i botti e il materiale esplodente, ma anche le rinomate “lanterne cinesi”, fatte spesso volare in occasione del Capodanno, possono causare il ferimento e la morte di animali. Si sono verificati diversi casi di selvatici e domestici ustionati, strangolati, o morti per emorragia interna dopo aver ingoiato il metallo tagliente dello scheletro delle lanterne. Il loro volo incontrollato è inoltre molto pericoloso in quanto facile innesco di incendi boschivi.

Il pericolo per i nostri cuccioli e come evitarlo

«Per evitare che l’ultimo giorno dell’anno si trasformi in dramma o tragedia per gli animali, abbiamo stilato un decalogo con le regole e suggerimenti per mettere in sicurezza e rassicurare il proprio familiare con la coda (v. video e infografica in calce). L’inizio del nuovo anno dovrebbe essere una gioia per tutti, non motivo di terrore e angoscia», spiega il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. «Allo stesso tempo, facciamo appello alle forze dell’ordine affinché considerino una priorità i controlli finalizzati a far rispettare le ordinanze, non minimizzando le conseguenze, dirette e indirette, di una condotta irresponsabile da parte di chi maneggia i petardi».

I punti salienti del decalogo Oipa

Ecco allora, di seguito, un elenco di dieci punti salienti per poter limitare i danni e proteggere i nostri cuccioli da eventuali ripercussioni dovute ai festeggiamenti di Capodanno: