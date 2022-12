Aprilia, maialino vietnamita si perde per la città, gli animalisti: ‘Non provate a farne salsicce’

Una razza molto simpatica e particolare, diventata famosa su scala mondiale grazie alla figura dell’attore George Clooney, il quale per ben 18 anni ha tenuto dentro casa proprio un maialino vietnamita. Un animale affettuoso, intelligente e – chi lo avrebbe mai detto – pulitissimo! La star di Hollywood aveva optato per un esemplare di colore nero, ed era anche di dimensioni ridotte rispetto alla media. Totalmente diverso, dunque, da quello che da un paio di giorni sta suscitando una certa curiosità, nonché apprensione, alle porte di Aprilia, Latina. In questo caso, infatti, l’esemplare è marrone a chiazze nere, di stazza rilevante, probabilmente di oltre centro chili, con grandi zampe che potrebbero attirare l’attenzione di qualcuno, dal momento che il Capodanno si avvicina.

Per il momento, foto e video sono stati diramati, anche su Facebook, come avverte un utente: ”Questo maiale vietnamita si è infilato non si sa come all’interno della struttura Overail srl. Qualcuno lo ha smarrito? ci sono ovviamente le telecamere di sorveglianza ma bisognerà aspettare il 27 per visionarle. Nel frattempo sarebbe utile far girare. Grazie.” Poi aggiunge: ”P.S. naturalmente la presenza delle telecamere renderà impossibile nuocere all’animale. Quindi chi sogna lo spezzatino dovrà comprarlo dal macellaio. Ci sono inoltre volontari a monitorare l’intera area.” Insomma, i sogni di gloria culinari sono stati completamente infranti, ma c’è comunque chi, sotto al post pubblicato in un gruppo Facebook di Aprilia, commenta ironicamente: ”Se lo date a me oltre allo spezzatino faccio= costine, prosciutto, bistecche di collo, guanciale e molto altro… Logicamente ho il furgone per portarlo”. Poi, non mancano anche le ipotesi, qualche altro utente suggerisce che possa essere l’animale di uno dei pastori confinanti con l’area ma, ad ogni modo, saranno solo le ricerche e le prossime ore a dirci la verità sul caso del maiale a zonzo di Aprilia.