Precipita con il parapendio: la vittima è uno straniero di 55 anni

È un 55enne di nazionalità tedesca, l’uomo che ieri pomeriggio è precipitato con il suo parapendio sulla montagna di Norma, piccolo Comune situato in provincia di Latina. L’uomo aveva raggiunto il territorio pontino in camper e al momento del lancio non aveva documenti con sé. Difficile per i Carabinieri di Aprilia dare un nome alla vittima dell’incidente. Ci sono volute ore prima che fosse identificato, solo grazie ai suoi effetti personali che aveva lasciato nel suo veicolo.

Disposto l’esame autoptico sulla salma

Ancora tutta da accertare la dinamica dell’incidente e anche le cause, visto che il 55enne non era al suo primo volo. La Procura ha disposto che sul corso dell’uomo venga svolto esame autoptico. Una indagine utile a dare risposte a quanto accaduto. Magari si è trattato di un malore o forse solo di un cambio di correnti che ha sorpreso l’uomo a bordo del parapendio. Intanto,, però, solo dopo l’accertamento medico legale la salma potrà essere messa a disposizione dei familiari e probabilmente essere riportata in patria per l’ultimo saluto.

Sgomento tra gli altri sportivi che hanno assistito alla scena

Si è trattato di una scena raccapricciante anche per gli altri appassionati di volo che come il 55enne ieri pomeriggio hanno assistito ai fatti. Il 55enne si è letteralmente schiantato contro le rocce. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e gli uomini della Protezione civile e dei Vigili del fuoco. Disperati i tentativi di salvare la vita dell’uomo da parte dei soccorritori. Nonostante l’impegno profuso dai medici intervenuti che avevano già predisposto anche il trasporto in ospedale, l’impatto era stato estremamente violento da non lasciare scampo al 55enne.