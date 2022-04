Carbonara Day 2022: ricetta, eventi e dove mangiare le più buone a Roma e nel Lazio

Il tanto atteso giorno del Carbonara Day è arrivato! Oggi, mercoledì 6 aprile 2022, si celebra uno dei piatti più famosi e tipici della gastronomia romana, la carbonara per l’appunto. Si tratta di una “ricorrenza” istituita da tempo dall’IPO, l’organizzazione internazionale della pasta e dall’Unione Italiana Food.

Un appuntamento diventato da subito irrinunciabile e immortalato sui social da migliaia di foto a tema del celebre piatto. E voi la mangerete oggi? E dove? A casa o al ristorante? Intanto vediamo qual è la ricetta originale per preparare una vera carbonara come vuole la tradizione.

Qual è la ricetta originale della carbonara

Quali sono infatti gli ingredienti che non possono mancare? Il tema è ampiamente dibattuto. Pancetta? Guanciale? Pepe? Pepe no? E ancora: pecorino o parmigiano? Proviamo a fare allora un po’ di ordine.

Premesso che, come ogni piatto, nel tempo la ricetta è stata modificata e riproposta in diverse varianti ci sono alcuni punti fermi che andrebbero rispettati per preparare una carbonara che potremmo definire “classica”. Quali? Eccoli:

Pasta

Pecorino romano 50 g

Guanciale 150 g

Tuorli (di uova medie) 6

Pepe nero q.b.

Questa è la ricetta secondo il noto sito di ricette Giallo Zafferanno per 4 persone. E voi seguite la stessa ricetta?

Dove mangiare la più buona a Roma e nel Lazio

Difficile stilare una mappa con i locali dove mangiare la carbonara più buona non solo nella Capitale ma anche in Regione considerando, ma solo per fare un esempio, tutta l’area dei Castelli con le rinomate ‘fraschette’. Ad ogni modo possiamo consigliarvi 5 ristoranti tra i più buoni dove mangiarla a Roma secondo Fanpage:

Pipero (zona campo de’ Fiori) Osteria da Fortunata (zona campo de’ Fiori) Eggs (Trastevere) Quinto Quarto (Flaminia) Felice (Testaccio)

Se invece ne conoscete altri e volete segnalarcelo vi ricordiamo che potete segnalarcelo (e segnalarlo ai lettori) come riportato in questo articolo.

Eventi per il Carbonara Day

Tanti infine gli appuntamenti organizzati per la giornata di oggi. Tra questi citiamo quelli dei pastai di We Love Pasta Italian Food che hanno lanciato una vera e propria maratona social in occasione del carbonara day.