Carnevale 2023 a Roma e nel Lazio, cosa fare con i bambini: gli eventi in programma, carri e sfilate

Il Lazio offre molte opzioni per divertirsi durante le vacanze di Carnevale. Tra sfilate di carri allegorici, spettacoli di strada, feste ed eventi sono molte le opportunità di svago e divertimento per chi decide di passare le vacanze di Carnevale nel Lazio.

Il Carnevale 2023 a Roma e nel Lazio: cosa fare con i bambini?

Parate, balli, la sfilata di carri nelle strade più centrali della città, da via del Corso a Piazza Navona passando per Piazza di Spagna e Piazza del Popolo: il Carnevale di Roma è ricco di appuntamenti. I protagonisti di questi giorni di festa nella Capitale sono le maschere tipiche della tradizione come Rugantino e Meo Patacca che riempiranno di risate e momenti divertenti le tante feste che si terranno nei locali romani fino al Martedì Grasso.

Da provare assolutamente, per le strade di Roma, anche i famosi dolci tipici del Carnevale come le frappe e le buonissime castagnole. Anche nel Comune di Frascati, in provincia di Roma, è una meta molto appetibile nel periodo di Carnevale. Qui si terranno ben 4 sfilate di carri allegorici, poi 2 spettacoli pirotecnici e il tradizionale corteo “funebre” con protagonista la famosissima maschera del mitico Pulcinella. Si parte il giorno del 5 Febbraio con il concerto dei “Raggi Gamma”, che si svolgerà in piazza San Pietro, mentre la prima uscita dei carri è in programma per sabato 11 febbraio.

Anche nel Comune di Tivoli si terranno diversi eventi all’insegna del divertimento per il Carnevale 2023. La principale attrazione del centro in provincia di Roma durante le festività sono le famosissime sfilate dei carri allegorici, in programma nelle domeniche di febbraio lungo le strade principali di tutto il paese. Tutta Tivoli, però, si animerà in area carnevalesca con molteplici spettacoli di piazza ed eventi con un protagonista d’eccezione, ovvero la maschera tipica del posto, lo Zibaldone.

A Frosinone

Il centro della Ciociaria è una delle destinazioni da scegliere per un Carnevale all’insegna del divertimento. Lungo le strade della città, infatti, si svolge la famosa Festa della Radeca, una sfilata chiassosa e divertente nella quale si esibiscono i diversi quartiere di Frosinone che percorrono le vie cittadine dietro un carretto con a bordo una botte di vino.

A Viterbo e nella Tuscia

Il Carnevale di Viterbo è il più antico d’Italia e si svolge sin dal 1198. A Viterbo il Carnevale è sinonimo di allegria, condivisone e divertimento, impersonificate dalla maschera tradizionale della città: Frisigello. Lungo le strade cittadine, il Martedì Grasso e i giorni che lo precedono, si svolgono sfilate di carri, feste di piazza e spettacoli. Ronciglione è una delle mete del Lazio più famose per il Carnevale. Qui, infatti, questa festività ha origini molto antiche e anche per il 2023 sono previsti eventi, sfilate, e spettacoli con artisti di strada.

Anche Civita Castellana, sempre in provincia di Viterbo, ospita un Carnevale molto famoso, chiamato Civitonico e con ben 50 anni di storia. Si inizia molto già a gennaio con l’installazione del “Puccio”, un fantoccio in cartapesta alto 3 metri, in piazza Matteotti. Il Carnevale di Civita Castellana vedrà anche numerose sfilate in maschera, carri allegorici in cartapesta e si chiuderà con il tradizionale “Rogo del Puccio“.