Carnevale 2023, Albano pubblica il bando per il 18 e 19 Febbraio

Ai Castelli Romani, i Comuni si preparano all’arrivo del Carnevale 2023. Con un mese di anticipo sul periodo carnevalesco, il Comune di Albano ha pubblicato per l’organizzazione di eventi culturali nel finesettimana di sabato 18 e domenica 19 febbraio. L’area comunale situata nei Castelli, punta a mettere su un evento che riunisca cittadini e turisti in maschera, capace di soddisfare l’occhio dei bambini e le famiglie che li accompagnano.

Il bando per il Carnevale 2023 nel Comune di Albano

Il bando esce contemporaneamente a quello pubblicato anche dai Comuni di Velletri e Genzano, con un avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’organizzazione tecnico-logistica delle giornate carnevalesche all’interno di questo territorio. All’interno dell’avviso, troviamo scritto: “In esecuzione della Deliberazione di giunta n. 2 del 9/01/2023, il Comune ha reso noto di voler procedere ad un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un operatore economico dotato della professionalità idonea a garantire l’organizzazione tecnico-logistica del Carnevale 2023 ad Albano Laziale”.

Prosegue il bando: “Il carnevale di Albano 2023 avrà luogo da via Cavour via Alcide De Gasperi fino a piazza Pia e si svolgerà nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 a partire dalle 15 e fino alle 19. L’importo complessivo presunto del servizio è stato stimato in € 6.000,00 iva inclusa”.

I requisiti richiesti per l’organizzazione dell’evento ad Albano

I vincitori del bando comunale, attivo sul Comune di Albano, dovranno soddisfare dei precisi criteri per organizzare la festa di Carnevale all’interno della realtà comunale. Tra questi, troviamo:

il coinvolgimento e il coordinamento delle maschere del territorio nello spazio individuato per la realizzazione dell’iniziativa

l’animazione durante l’evento anche con trucca bimbi e baby dance

la presenza di artisti di strada

la comunicazione e la promozione dell’evento

la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi

l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie da Suap e da Polizia Municipale

Tutti i soggetti interessati all’organizzazione dell’evento, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare comunicazione di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di organizzazione tecnico – logistica del Carnevale 2023 ad Albano Laziale al seguente indirizzo pec: protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it entro e non oltre le 12:00 del giorno 23 Gennaio 2023.