Carolina Marconi: chi è, età, malattia, Instagram, chi è il compagno Alessandro Tulli, come sta oggi, gravidanza, matrimonio, GF VIP

Sta per riaprirsi, per la gioia dei telespettatori, la porta della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di quella di Cinecittà, di quella del Grande Fratello Vip, che anche quest’anno è pronta ad accogliere personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco, a raccontarsi a cuore aperto. Tra di loro, nel cast, anche Carolina Marconi, che ha sconfitto un tumore e che racconterà la sua battaglia.

Dalla nascita a Caracas al successo in Italia con il GF: la storia di Carolina Marconi

Carolina Marconi è nata a Caracas il 14 aprile del 1978 ed è una nota showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana, diventata nota al grande pubblico dopo la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello.

Carolina Marconi si è diplomata al liceo linguistico di Colleferro, poi nel 1997 ha debuttato come valletta al programma Beato tra le donne e ha lavorato in diversi show, ma è nel 2004 che riceve notorietà con l’ingresso nella casa più spiata d’Italia. Nel 2005 Carolina è stata l’angelo che volta dal Campanile di Piazza San Marco durante il Carnevale di Venezia, poi ha condotto diversi programmi e nel 2008 ha recitato nella soap opera Un posto al sole d’estate su Rai 3. Dopo essere ritornata al cinema nel 2015, dopo un periodo di stop, nel 2016 è diventata un’imprenditrice perché ha deciso di aprire lo store Aloha a Ponte Milvio.

Il periodo buio: la malattia

Carolina Marconi ha lottato, come una guerriera, contro un tumore al seno e sui social, da sempre, ha raccontato la sua battaglia, senza mai nascondere la voglia di vivere. Di farcela e di sconfiggere il mostro. Recentemente ha spiegato di aver tolto il port, la cannula lunga di 41 cm che ha portato in vena durante tutto il percorso. E ora ha solo un desiderio: diventare mamma.

Il sogno di diventare mamma e l’adozione

Sempre sui social, come se fossero dei suoi diari personali, recentemente la bella Carolina Marconi ha raccontato che le è stata negata la possibilità di adottare un bambino. Il motivo? “Ho avuto un tumore, non posso adottare anche se sono guarita”, ha raccontato Carolina Marconi che nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo non ha abbandonato il sogno di diventare mamma. Ai microfoni di Verissimo, infatti, al fianco del suo compagno Alessandro, aveva spiegato che stava facendo una cura ormonale e che tra due anni avrà la possibilità di provare a rimanere incinta.

Il libro in cui racconta la malattia

Carolina dal 25 gennaio è in libreria con il libro ‘Sempre con il sorriso – La storia della mia battaglia più difficile’, dove racconta i momenti più bui e si lascia andare a confidenze mai fatte prima.

Chi è il fidanzato di Carolina Marconi

Ma veniamo alla vita privata. Carolina Marconi non è sposata e non ha figli, ma è fidanzata con Alessandro Tulli, ex calciatore classe 1982. I due sono affiatatissimi, complici e uniti come non mai.

Alessandro Tulli è nato a Roma l’8 aprile del 1982 ed è un ex calciatore di ruolo attaccante. Nel 1997 è arrivato alla Roma, è stato inserito nella rosa, poi nella stagione 2002-2003 è approdato al Livorno. Una carriera segnata, purtroppo, da diversi infortuni. Tulli vanta anche una presenza nella nazionale italiana Under 17.

Instagram

Su Instagram, con l’account @marconicarolina vanta oltre 330 mila followers.