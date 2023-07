Carta igienica, hai sbagliato tutto: perché metterla in questo modo quando stai per uscire

La carta igienica è, di certo, un oggetto molto utile nella vita quotidiana. Ecco, però, come usarla in maniera alternativa.

All’interno della nostra casa ci sono tanti punti da tenere in considerazione se si vuole che sia ben pulita e ordinata. Insomma, le pulizie non sono di certo un compito che richiede pochi minuti, anzi, è un’attività impegnativa.

Al giorno d’oggi, infatti, capita spesso che si stia sul posto di lavoro per svariate ore, e che, quindi, non si abbia molto tempo per portare a termine tutti i compiti domestici.

La pulizia delle stanze

Fatto sta che, d’altra parte, ci sono delle faccende imprescindibili e che non possiamo, per forza di cose, rimandare. In effetti, alcune stanze sono portate inevitabilmente a sporcarsi di più di altre.

Prendiamo, per esempio, il caso della cucina. Questa zona del nostro appartamento, qualora dovessimo preparare dei pasti, può immancabilmente riempirsi di macchie, cattivi odori, e quant’altro. Ecco perché, dunque, è necessario provvedere in maniera tempestiva a spazzare il pavimento e a pulire le superfici e il piano cottura.

Ma, di certo, un altro punto da non sottovalutare è proprio la toilette. La stanza da bagno, infatti, se non si sta attenti, può diventare un ricettacolo di germi e di batteri. E, in effetti, anche in questo frangente, ci sono numerosi elementi che non devono essere tralasciati e che peraltro entrano in contatto con la nostra pelle.

Cominciamo, quindi, dal lavabo dove, per l’appunto, ci laviamo il viso, i denti, e altro ancora. Per tale ragione, è necessario tenere pulito il tutto grazie ai classici detersivi che troviamo sugli scaffali dei supermercati oppure con l’ausilio di rimedi naturali, quali, il bicarbonato di sodio.

Lo stesso discorso, perciò, si può anche fare per quanto riguarda la vasca e i vetri del box doccia, magari, in questo ultimo caso, con un aggiunta di aceto che aiuterà a eliminare il calcare.

E, naturalmente, i sanitari sono degli apparecchi molto utili a livello quotidiano, ma, per l’appunto, devono essere tenuti puliti e igienizzati.

Il trucco del rotolo di carta igienica

Così, la tazza del wc è di certo un elemento che bisogna pulire con cura, non solo per una questione di igiene, ma anche per giunta di estetica.

In effetti, capita di frequente che, uso dopo uso, si possano formare delle sgradevoli macchie giallognole all’interno della tazza. A tal proposito, per ottenere un buon risultato, bisognerebbe creare una miscela di bicarbonato di sodio, acqua calda e limone.

Se, quindi, si passa questa sorta di lozione sull’intera superficie, si potrà ottenere una pulizia decisamente approfondita.

C’è, però, un ulteriore trucco che vi potrà aiutare a far agire ancora meglio questa soluzione. In pratica, dovrete semplicemente armarvi di un rotolo di carta igienica.

La procedura è alquanto semplice, poiché, a tal fine, stando ad alcune fonti, sembrerebbe che basti posizionare un rotolo di carta igienica giustappunto tra la tavoletta e la tazza del WC. Questo, dunque, dovrebbe essere un metodo efficace che, a dire il vero, probabilmente è sconosciuto alla maggior parte delle persone.

Ma, attenzione, non commettete l’errore di mettere dei foglietti di carta igienica sulla tavoletta prima di uscire di casa. Ciò, infatti, potrebbe attirare numerosi germi.