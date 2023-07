Casa invasa da blatte? Basta mettere questo ingrediente e spariranno in 1 secondo

Le blatte sono, di certo, uno degli insetti più fastidiosi e portatori di malattie. Ecco, allora, come tenerle alla larga.

Le nostre abitazioni, purtroppo, ogni tanto, potrebbero essere infestate da alcuni ospiti alquanto sgradevoli. Per questo motivo, è cosa buona e giusta cercare di tenerli lontano il più possibile.

Ci stiamo riferendo, per l’appunto, non di certo a qualche antipatica conoscenza, bensì, ad alcuni insetti dispettosi che possono riuscire, in qualche modo, ad entrare dalle finestre, dalla porta o persino da altre piccole fessure dalle quali sono in grado di passare.

Gli ospiti sgradevoli

D’altro canto, non è soltanto un problema di coloro che vivono in una villetta in campagna, poiché, anche gli abitanti delle grandi città potrebbero, prima o poi, fare i conti con questa problematica.

Per esempio, nei mesi caldi, anche chi abita in un appartamento situato in una metropoli può trovarsi alle prese con le zanzare la quali, alcune più aggressive di altre, tentano di pungerci, e di conseguenza, procurarci dei fastidiosi pruriti in qualsiasi parte del corpo.

Ma, d’altra parte, non è soltanto questo insetto a renderci le cose complicate, in realtà, infatti, ce ne sono tanti altri che potrebbero, in potenziale, essere attirati da qualcosa che abbiamo in casa.

Per tale ragione, quindi, è necessario, prima di tutto, fare il possibile per evitare che ciò avvenga come, per esempio, non lasciare residui di cibo sparsi sul pavimento, sul piano cottura oppure sopra qualche altro complemento d’arredo.

Le formiche, in effetti, hanno la straordinaria capacità di accorgersi della presenza di briciole e di altri rifiuti che potremmo accidentalmente aver lasciato in bella vista.

Due repellenti efficaci per le blatte

E, da che mondo e mondo, persino le blatte non sono di certo un insetto che piace alla maggioranza delle persone. Riconoscerle è facile, poiché hanno una forma caratteristica e un colore inconfondibile che tende al marrone e al nero.

Bisogna fare attenzione, dunque, a far sì che non arrivino all’interno della nostra casa, poiché sono indice di scarsa igiene e pulizia, e, inoltre, possono persino arrecare dei danni alla salute.

Gli scarafaggi, infatti, sono in grado di veicolare batteri e virus e far insorgere delle malattie infettive certamente pericolose per l’uomo. Ne consegue, perciò, che non è il caso di prendere alla leggera questo argomento, perché le blatte, a tal proposito, hanno il potenziale per far comparire gravi disturbi, quali la salmonella, la tubercolosi e l’epatite.

La prima soluzione che ci potrebbe sovvenire, in effetti, è il classico insetticida, anche se, per la verità, esistono dei rimedi naturali che fanno al caso nostro e che si addicono anche per questa circostanza.

Le blatte, come ci ricordano alcune fonti, pare proprio che abbiano un preciso tallone d’Achille, cioè, per l’appunto, gli odori forti. Il rosmarino, quindi, può essere un effiace deterrente che le può tenere alla larga.

Così, prendete qualche foglia di questa pianta, sbriciolatele e cospargetene dei pezzetti in numerosi punti della casa. In alternativa, interessante, in tal senso, è anche l’uso di un altro ingrediente molto comune.

Per scacciare le blatte, perciò, versate dell’aceto all’interno di un contenitore spray e vaporizzatelo nelle zone in cui pensate che potrebbero arrivare più facilmente questi insopportabili insetti.