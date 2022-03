Cashback fiscale, cos’è e come funziona il rimborso immediato per detrazioni

Cashback fiscale: di cosa si tratta? Scopriamolo insieme. Per prima cosa c’è da dire che, al momento, si tratta ancora di una proposta, ma potrebbe presto diventare realtà. E’ un’ipotesi, insomma, ma il Ministero dell’Economia ha dato l’ok alla proposta, effettuata dal Movimento Cinque Stelle. Il percorso, tuttavia, sarà lungo, ma si potrebbe parlare di un’approvazione entro giugno e una partenza nel 2023. Vediamo maggiori dettagli.

Cashback fiscale: ecco di cosa si tratta

La proposta del cashback fiscale arriva con la trattativa sulla leggere delega per la riforma del Fisco, attualmente in esame alla Camera. Si parla, in pratica, di spese ammesse a detrazione. Quali? Particolare attenzione è rivolta, ovviamente, alle spese mediche. Quindi chi acquista un farmaco potrà recuperare immediatamente lo sgravio, senza attendere la dichiarazione dei redditi per scaricare il famoso 19%. Insomma, questo è il grande ritorno del cashback, potremmo però definirlo un cashback 2.0 in quanto ci saranno delle modifiche rispetto a quello previsto dal primo Governo Conte (per i pagamenti elettronici).

