Casting concorrenti Avanti un altro a Roma: ecco come candidarsi

La popolarissima trasmissione Mediaset “Avanti un altro”, il quiz condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti seleziona nuovi concorrenti a Roma. La società che gestisce casting ha diffuso le indicazioni su come partecipare. Ecco allora tutte le informazioni.

Casting Avanti un altro Roma

La produzione ha scelto quindi Roma per una terza data (il 16 maggio e il 31 le altre, ndr) per selezionare i nuovi concorrenti che potranno così sperare di conquistare l’ambito jackpot. Il programma ogni giorno è seguito da milioni di spettatori ed è amato per la sua irriverenza in grado di divertire ma al tempo stesso di lasciare col fiato sospeso chi lo segue da casa. Ma se il tuo sogno è quello di giocare e di partecipare al programma la data da segnare in agenda è allora quella del prossimo 14 giugno 2022.

Come diventare concorrenti del quiz show condotto da Paolo Bonolis

Per partecipare al casting (solo maggiorenni) potete scegliere tra una di queste opzioni:

Inviare una email a avantiunaltro@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).

Compilare l’apposito form sul sito www.sdl.tv

Lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06 62 28 69 00

Le regole del gioco

Chi riesce a partecipare al programma, che ha fatto il suo esordio nel 2011, ha l’obiettivo di accumulare più soldi possibili rispondendo correttamente alle domande. A quel punto i concorrenti devono pescare un rotolo chiamato pidigozzo, contenente una vincita o una sfortuna. In caso di errore si viene eliminati e Bonolis pronuncia la celebre frase “Avanti un altro!”. Chi ha la somma finale più alta accede al gioco finale, diventato famoso per il suo meccanismo “al contrario”: in questa fase occorrerà infatti rispondere in modo sbagliato alle domande per aggiudicarsi il montepremi finale.