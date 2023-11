Che giorno sarà il Black Friday 2023? Data, offerte e dove comprare

In tanti aspettano l’appuntamento con il Black Friday per concedersi ‘spese pazze’. Un’occasione importante anche il vista dei regali per le festività natalizie. D’altro canto il cosiddetto ‘venerdì nero’ è una ricorrenza propria degli Stati Uniti d’America che cade solitamente il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento. Quest’anno si tratta di venerdì 24 novembre 2023. Il giorno nel quale tutti gli appassionati di shopping potranno contare su vantaggiose offerte. Tra le altre andiamo a scoprire quali sono quelle di Mediaworld, Unieuro e Amazon.

Mediaworld un mese di offerte a tasso 0

Mediaworld propone per tutto il mese offerte anche a ‘tasso 0’. Verranno messi in vendita a sconti eccezionali prodotti di ogni genere; da iphone a notebook, ma anche smartwatch e pc, videocamere e tv, olte a grandi e piccoli elettrodomestici.

Tante le occasioni promosse da Unieuro

Unieuro è pronto a mettere in vendita ‘Tutta la tecnologia di cui hai bisogno ai prezzi che sognavi’. L’azienda italiana leader nella vendita di prodotti di elettronica e di elettrodomestici propone alla sua clientela una serie di offerte imperdibili ‘studiate per accontentare tutti, ma proprio tutti. Nessuno potrà tornare a casa a mani vuote durante quello che sarà il black Friday più folle a memoria d’uomo’. Chiunque voglia conoscere tutte le occasioni che Unieuro mette a disposizione per l’occasione deve solo visitare on line lo store o raggiunger il punto vendita più vicino.

Amazon propone una settimana di sconti con tante offerte

Settimana del black Friday per Amazon che propone sconti dal 17 al 27 novembre prossimi. Tantissime le offerte e, tra le altre, anche il ‘prendi due e paghi uno’. Intanto per dare un assaggio di quello che sarà la settimana di grandi sconti Amazon propone i ‘Comet days’ con promozioni e sconti eccezionali su una selezione di prodotti, attivi fino al 15 novembre prossimo. Non resta che sfogliare i volantini per verificare quali sono le offerte in programma