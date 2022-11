Quali sono i migliori elettrodomestici da comprare con il Black Friday? Tutte le offerte

Il Black Friday offre la possibilità di comprare una vasta scelta di prodotti a prezzi in sconto. Tantissime le offerte e anche eBay ha lanciato una campagna per i suoi clienti denominato Cyber edays che ha preso il via il 18 dicembre e proseguirà fino al 4 dicembre prossimo. Oltre ai soliti prodotti di abbigliamento e dispositivi tecnologici c’è anche una vastissima offerta di elettrodomestici.

Un’occasione vantaggiosa per quanti hanno in programma di sfruttare i saldi per comprare un nuovo frigorifero, una lavatrice, un’asciugatrice, forno a microonde lavastoviglie, ferro da stiro, aspirapolvere o altri elettrodomestici fondamentali in casa che durante l’anno hanno prezzi eccessivi. E sono davvero tanti i prodotti in offerta. Elettrodomestici nuovi che non sono solo più performanti, ma danno anche la possibilità di un risparmio energetico, sempre che si tenga ben a mente quando si compra del significato di “classe energetica”.

Friggitrici ad aria e planetaria in offerta

Conviene verificare tutte le offerte di eBay in tema di elettrodomestici, seppure per fare un esempio andremo a vedere alcuni dei prodotti in saldo. La friggitrice ad aria calda senza olio Airfryer 4,4 lt che frigge e cuoce arrosto 1400W a soli 59,90 euro; la friggitrice Ariete Aury 4616 1300 W 2,6 a 54,90 euro; la friggitrice ad Aria Airy Fryer Mini 4615 1000 w 2 litri. È possibile anche acquistare una impastatrice planetaria a prezzi scontati: Electrolux Impastatrice Planetaria EKM 4000 1000W, 4,8L Rossa a 169,99 euro; Impastatrice Planetaria G3 Ferrari Pastaio 1500 W 10 litri 6 velocità G20113. Tante le offerte anche sulle macchine del caffè: Macchina da caffè moderna compatta automatica Mini Me Nescafè Dolce Gusto a 75 euro; Maccina da caffè Krups Nescafè Dolce Gusto Piccolo Xs a 49,90 euro; Macchina caffè capsule Nescafè Dolce Gusto Krups a 64,90.

Lavatrici e lavastoviglie in saldo

Tante anche le lavatrici, lavastoviglie tra cui scegliere: lavastoviglie incasso Bosch 60 cm 395,90; Bosch serie 6 lavastoviglie a scomparsa totale a 884, 51; lavatrice 8 chili A Hoover 53 cm vapore 1400 giri a 385,11 euro; lavatrice 9 kg a 53 cmq 1400 g Ro a 349,00 euro.