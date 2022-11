Quali sono i televisori in offerta per il Black Friday 2022: sconti da Unieuro, MediaWorld ed Euronics

Come molti lettori già sapranno, è partita ufficialmente la settimana del Black Friday. Parliamo di uno dei periodi più attesi per tutti i consumatori, che ora è finalmente arrivato e durerà ancora per qualche giorno. In particolare saranno i negozi di tecnologia con tantissimi prodotti hi-tech a presentare diverse offerte e sconti anche fino al 50% su centinaia di prodotti di ultima generazione. Tra questi, uno degli oggetti più bramati e desiderati, anche in vista del prossimo Natale, è sicuramente il televisore, molti dei quali sono già in offerta con prezzi sensazionali e grandi sconti riservati esclusivamente a questo periodo, e quindi limitati nel tempo.

Black Friday: tutte le offerte per i televisori

Tra i principali rivenditori e distributori di televisioni smart e di ultima generazione, ritroviamo sicuramente Unieuro, MediaWorld ed Euronics, tutte e 3 le catene sono specializzate nella distribuzione di tecnologie ed accessori di ultima generazione, tra i rivenditori che più fra tutti sono stati presi d’assalto proprio durante questi giorni di sconti folli inaugurati dal Black Friday. Ovviamente, le offerte continueranno fino alla fine della settimana ”nera”, e si è ancora in tempo per approfittare delle migliori offerte presenti sul mercato. La scelta del nuovo televisore è spesso complicata, difficile, piena di dubbi, e questo per diverse ragioni: quale dimensione, quale tecnologia, quale design? Due sono ad oggi le principali tecnologie di visualizzazione dell’immagine: OLED e LED. Nel dettaglio, la tecnologia OLED permette, ad esempio, di riprodurre immagini con un nero molto intenso. Ne consegue un rapporto di contrasto che raggiunge davvero valori e funzionalità elevate. Per quanto riguarda, invece, la retroilluminazione a LED, questa può generalmente diventare più luminosa. Insomma, tutte le offerte sono disponibili QUI.