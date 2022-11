Quali sono gli addobbi natalizi in offerta al Black Friday: tutte le promozioni e dove comprare

Perché non approfittare dei super sconti del Black Friday 2022 per acquistare nuovi addobbi di Natale a prezzi ribassati? Dagli alberi alle palline, fino alle lucine per l’albero, tra le offerte del Black Friday 2022 non mancano i vari addobbi natalizi: e allora perché non approfittare delle offerte per fare un corposo rifornimento?

Il Black Friday per gli addobbi di Natale

Secondo l’indagine sullo stato del Black Friday in Italia pubblicata di recente da idealo, il 65% degli acquirenti online è pronto ad acquistare un prodotto durante le offerte di novembre, mentre ben 3 italiani su 10 dicono di ridurre gli acquisti in confronto allo scorso anno, con una spesa media che si attesterà intorno ai 251 euro. Il “venerdì nero” inoltre, sarà anche l’occasione ideale per portarsi avanti con i famosi regali di Natale e risparmiare: più del 89% degli intervistati, infatti, approfitterà delle promozioni per trovare idee regalo più convenienti.

Infatti, oltre alle decorazioni natalizie, Amazon ha applicato tagli di prezzo interessanti anche sugli smartphone, capi d’abbigliamento e accessori di moda e persino i prodotti per la casa. Tuttavia, per fare affari con maggiore consapevolezza ed evitare spiacevoli inconvenienti che potrebbero sopraggiungere, sarebbe utile creare una lista di desideri contenente gli oggetti di cui abbiamo più bisogno ma, soprattutto, potrebbe aiutare questo trucco per verificare se le offerte sono davvero valide e convenienti.

Vetrofanie natalizie per finestre

Adesivi per finestre con diversi simboli di Natale: fiocchi di neve bianchi, Babbo Natale, campane, alberi di Natale, stelle e altri motivi. Sono realizzati in PVC di alta qualità e si rimuovono facilmente. Le trovate al prezzo di 7,19 euro.

Cascata di luci (uso esterno e interno)

Grande 2 x 1 metri e formata da 138 led, questa cascata luminosa con stelle può essere utilizzata in ambienti interni ed esterni. La trovate al prezzo di 19,99 euro.

Albero di Natale verde 270 cm

La sua forma classica con chioma folta ed ampia, lo rende realistico ed adatto a tutti i tipi di addobbi. Sui rami si alternano foglie di colore verde chiaro e scuro. È alto 270 cm e ha un diametro alla base di 160 cm. È composto da 2.243 rami. Lo trovate al prezzo di 159 euro.

Albero di Natale bianco 150 cm

È realizzato in PVC ecologico di alta qualità. Ha 450 rami ed è alto 150 cm. È dotato di una catena luminosa lunga 120 cm e composta da 240 LED. Lo trovate al prezzo di 44,09 euro.

Set di 44 palline di Natale

Set realizzato in plastica di alta qualità, impermeabile, resistente alle cadute e non infrangibile, adatto per uso interno ed esterno. Contiene 44 decorazioni per l’albero di Natale con 8 motivi, dimensioni e finiture differenti. Lo trovate al prezzo di 17,84 euro.

Yankee Candle “Lettera A Babbo Natale”

È una candela profumata all’interno di una giara alta 16,8 cm. Emana una fragranza con note che richiamano il legno, la carta e l’ambra per evocare l’emozione di grandi e piccini quando scrivono a Babbo Natale. La candela ha una durata da 110 a 150 ore. Lo trovate al prezzo di 30,00 euro.

Ghirlanda natalizia con luci 270 cm

Ghirlanda in PVC, resistente e flessibile. È lunga circa 270 cm e larga 25 cm, ideale per decorare porte d’ingresso, aree esterne, balconi e camini. È dotata di luci a LED alimentate a batteria. Lo trovate al prezzo di 29,99 euro.

Gnomo di Natale

Ogni gnomo è realizzato a mano da un artista AIRLAB con un design originale. È grande 49 x 16 cm x 11,5 cm. Il corpo e il cappello sono realizzati in morbido feltro rosso/grigio/verde e l’interno del cappello e delle mani hanno fili di metallo flessibili. Lo trovate al prezzo di 15,99 euro.